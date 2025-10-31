Vinicius se somete al plebiscito del Bernabéu tras el perdón de Xabi Alonso

Óscar Bellot Madrid Viernes, 31 de octubre 2025, 16:06 Comenta Compartir

No hay un rival al que Vinicius le haya marcado más goles que al Valencia, nueve en trece partidos, ni tampoco un adversario que haya prendido la cortísima mecha del extremo con tanta virulencia como el conjunto del murciélago, con el que ha librado enfrentamientos que han dado la vuelta al mundo como aquel celebrado hace dos años y medio en Mestalla cuyos ecos llegaron incluso hasta la cumbre del G7. Allí, en Hiroshima, fue donde el presidente brasileño Lula da Silva salió a la palestra para solidarizarse con su compatriota tras la vejación racista de la que fue objeto en la ciudad del Turia. Aquella tarde, el fluminense se encaró con la grada y acabó siendo expulsado por un rifirrafe con Hugo Duro. Este sábado, el '7' volverá a verse las caras con el cuadro ché y lo hará, de nuevo, situado en el ojo del huracán, aunque por una cuestión de distinta naturaleza.

El estallido de cólera que protagonizó Vinicius cuando fue sustituido en el clásico disputado el pasado domingo marca la previa del choque que medirá al reforzado líder de Primera con un Valencia situado en puestos de descenso, que solo ha cosechado dos puntos lejos de Mestalla y que será testigo privilegiado del plebiscito al que se someterá en el Bernabéu la más volcánica de las estrellas que tiene el Real Madrid un día después de que Xabi Alonso diese por zanjado el desencuentro entre ambos y restase importancia al hecho de que el futbolista obviase el nombre del preparador vasco en la pública petición de perdón que hizo a su club, compañeros y presidente.

«Para mí fue un comunicado muy valioso, muy positivo, en el que Vini demostró su honestidad. Habló desde el corazón, de este club y lo que quiere dar. Para mí lo más importante es lo que dijo a sus compañeros y a la afición. Yo me quedé muy satisfecho», señaló el guipuzcoano este viernes en una rueda de prensa que estuvo prácticamente monopolizada por ese 'affaire' que el míster de Tolosa dio por cerrado. «Mañana tenemos el partido, que es lo más importante. Ninguna represalia», acotó el entrenador del Real Madrid, descartando con ello la posibilidad de castigar al futbolista por una salida de tono que ha alterado el estado de dicha por el que atraviesan los blancos.

Duelo de entreguerras

El golpe de autoridad que dio en el clásico ha servido para reafirmar a un equipo que suma 27 puntos de 30 posibles en Liga y ha ganado doce de los trece partidos que ha disputado entre todas las competiciones, dispone de un 'killer' prácticamente incontenible que este viernes recibió la Bota de Oro por una soberbia campaña que va camino de superar con creces en el presente curso y parece estar recuperando la mejor versión de Bellingham, pero que no puede bajar la guardia.

Precisamente contra ese peligro de aflojar tras obtener una victoria de tronío quiso prevenir Xabi Alonso en la antesala de un choque de entreguerras que el tolosarra se toma muy en serio. «El Valencia el año pasado ganó en el Bernabéu. No podemos relajarnos y hay que respetarles mucho. Corberán es un entrenador que prepara bien a sus equipos y el Valencia tiene calidad y jugadores buenos. Partido con alerta porque después de una gran victoria a veces bajas un poco el pistón y no queremos que eso suceda», avisó un técnico que rechazó que la proximidad de la visita a Liverpool vaya a condicionar la alineación que dispondrá este sábado. «Puede ser que haya rotaciones, pero no pensando en el martes sino en mañana y en el Valencia. En la Champions puedes perder puntos y luego recuperarlos, pero en la Liga no sucede así porque es un maratón. Vamos a buen ritmo, pero no queremos bajar», remarcó.

Sin más ausencias por lesión que las de Rüdiger, Alaba y Carvajal, a las que hay que sumar la de Lunin por sanción, el enfrentamiento se perfila como una buena oportunidad para que Trent vaya rodándose de cara a la visita a su querido Anfield tras permanecer un mes y medio alejado de los terrenos de juego y entren en acción algunos futbolistas menos habituales como Ceballos o Brahim.

Corberán pide «resiliencia y personalidad»

Enfrente estará un Valencia que llega muy exigido a la cita, aunque con el buen recuerdo que le dejó su última visita al Bernabéu como motivo para la esperanza. Un gol sobre la bocina de Hugo Duro puso fin el pasado mes de abril a la sequía de 17 años que acumulaba el equipo del murciélago sin vencer en el templo de Chamartín y añadió un nuevo capítulo para la gloria del delantero de Getafe, que ha hecho del Real Madrid, un conjunto con el que llegó a disputar tres partidos a las órdenes de Zinedine Zidane, su víctima predilecta.

Hugo Duro le ha marcado al Real Madrid cinco tantos en nueve partidos, cuatro de ellos en los cuatro últimos. Curiosamente solo ha visto puerta tantas veces contra otro equipo de la capital española, el Atlético. Después de tener que abandonar el martes el duelo copero con el Maracena a causa de una contusión en el tobillo, está disponible para ser de nuevo una de las bazas ofensivas del equipo de Corberán, que pidió a su equipo «resiliencia y personalidad». Son bajas por lesión de Diakhaby, Foulquier, Ugrinic y Ramazani.

-Alineaciones probables:

Real Madrid: Courtois, Valverde, Asencio, Huijsen, Carreras, Ceballos, Tchouaméni, Bellingham, Brahim, Mbappé y Vinicius.

Valencia: Agirrezabala, Thierry, Tárrega, Copete, Gayà, Rioja, Pepelu, Javi Guerra, Diego López, Hugo Duro y Danjuma.

Árbitro: Busquets Ferrer (Comité Balear).

Hora: 21:00 h.

Estadio: Santiago Bernabéu.

TV: Movistar LaLiga.