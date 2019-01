Primera El Villarreal completa un viaje circular con el retorno de Calleja Javi Calleja. / Villarreal Mes y medio después de destituirle, Fernando Roig le recupera para relevar a quien fuera su sustituto, Luis García Plaza, con el equipo en puestos de descenso RICARDO CASTAÑEDA MADRID Martes, 29 enero 2019, 18:08

Javi Calleja vuelve a tomar las riendas del Villarreal. En un sorprendente movimiento, el club castellonense ha recuperado al técnico al que destituyó el pasado mes de diciembre para relevar a Luis García Plaza, cuyo contrato finiquitó este mismo martes, y que había sido precisamente el que tomó el testigo de su predecesor y ahora sustituto.

«Es mi decisión y asumo toda la responsabilidad», ha señalado Fernando Roig, presidente del Villarreal, en la rueda de prensa en la que ha dado cuenta del retorno de Calleja. El técnico dirigirá ya la sesión de entrenamiento del miércoles, a las 10:30 horas, y a continuación ofrecerá una rueda de prensa.

Su viaje de ida y vuelta recuerda al que completó el Valencia en la campaña 1993-1994, cuando recuperó a Guus Hiddink, cercenado por la directiva que presidía por Arturo Tuzón tras la estrepitosa debacle en Wildparkstadion de Karlshruher (7-0) -aunque aún aguantó otros dos partidos de Liga, saldados con sendas derrotas frente a Sporting y Real Madrid- y repescado luego por el presidente Francisco Roig en la trigésimo primera jornada de una Liga que el Valencia concluyó en séptima posición.

Pasó en Segunda B

También figura el precedente de Mehdi Nafti en el Mérida, club al que retornó en marzo de 2018, tres meses después de que le cercenasen antes de Navidades, y en el Extremadura, que confió en Juan Sabas en mayo después de que hubiese sido destituido antes de comenzar la campaña y hubiesen ocupado ese banquillo Agustín Izquierdo, Manolo Ruiz y Martín Vázquez.

Fuera del futbol español, el Mónaco hizo lo mismo hace cuatro días cuando volvió a encomendarse a Leonardo Jardim tras la destitución de Thierry Henry, que había relevado tres meses antes al técnico que llevó al equipo del Principado hasta unas semifinales de la Liga de Campeones.

Calleja, que dejó al Villarreal decimoséptimo con catorce puntos sumados en las primera quince jornadas de Liga, vuelve a coger al equipo en decimonovena posición con 18 puntos, sólo cuatro más en las seis jornadas que han transcurrido desde entonces.

Javi Calleja regresa al banquillo del Submarino. https://t.co/3lVPEZpivS — Villarreal CF (@VillarrealCF) 29 de enero de 2019

Tercera destitución en la carrera de Luis García

Ese fue el bagaje que tumbó a Luis García Plaza, al que la directiva del Villarreal destituyó este martes como consecuencia de los malos resultados deportivos que mantienen al equipo castellonense en posiciones de descenso. Incorporado el pasado 10 de diciembre, su periplo en el 'submarino amarillo' se ha extendido poco más de mes y medio. Apenas seis jornadas de Liga en las que cosechó cuatro empates y dos derrotas. Cuatro puntos de 18 posibles como pírrico balance de un preparador que deja al Villarreal decimonoveno en la tabla con 18 puntos, seis más que el colista Huesca y a cinco de la zona de salvación que marca el Rayo Vallecano.

Luis García Plaza, durante un partido del Villarreal. / Efe

«No comparto la decisión, pero la acepto. Me consideraba capacitado, vivo y con ganas. Creo que podía revertir la situación, pero también el que venga lo podrá revertir», dijo en rueda de prensa Luis García. «Es la tercera destitución en mi carrera. Venir a este club era una de las cosas que más ilusión me hacía. No ha salido bien y ya está. Tampoco he tenido tiempo para que salga bien», agregó. «Es difícil de digerir porque estaba con fuerza y ganas y con sintonía con la gran mayoría del vestuario. Me ha dado tiempo a despedirme de los jugadores», añadió.

Luis García obtuvo un triunfo, en su debut ante el Spartak de Moscú en la Liga Europa, y quedó apeado en los octavos de final de la Copa del Rey ante el Espanyol tras empatar en casa (2-2) en la ida y perder en Barcelona (3-1) en la vuelta.

Comunicado oficial: el #Villarreal CF destituye a Luis García Plaza. El técnico se despedirá ante los medios hoy a las 16.00h en la Ciudad Deportiva. pic.twitter.com/78GtSKOny3 — Villarreal CF (@VillarrealCF) 29 de enero de 2019

Luis García el séptimo técnico destituido esta temporada en Primera, tras Leo Franco (Huesca), Julen Lopetegui (Real Madrid), Antonio Mohamed (Celta), Eduardo Berizzo (Athletic), Javi Calleja (Villarreal) y Asier Garitano (Real Sociedad).