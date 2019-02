Primera Velasco Carballo: «El VAR no elimina las polémicas» Velasco Carballo, presidente del Comité Técnico de Árbitros. / Efe El presidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA) descarta que el VAR vaya a tener más recursos visuales durante los dos próximos clásicos P. RÍOS Barcelona Miércoles, 20 febrero 2019, 16:36

Carlos Velasco Carballo quiso hablar del VAR tras la polémicas arbitrales de las últimas jornadas de Liga. El presidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA) confesó durante la presentación del Congreso Mundial de Fútbol -a celebrar en Barcelona el 12 y el 13 de abril- que «esperaba» que las críticas al videoarbitraje llegaran como justificación de los malos resultados de algunos equipos. Además, señaló que estas críticas tienen «más repercusión» cuando perjudica a los clubes grandes como el Barcelona o el Real Madrid.

Velasco achacó al «desconocimiento» las polémicas surgidas por su no utilización en algunas jugadas «para las cuales no se creó» y apuntó al «entendimiento» de su cometido en los partidos «la primera mejora que debe tener y lo que más le va ayudar». Además, señaló que el VAR «funciona bien en lo esencial e indiscutible». «El VAR es un radar de conductas muy peligrosas y no de las nimias y discutibles», recordó antes de advertir que el videorbitraje «no elimina las polémicas debido a que se le culpa de algo de lo que no tiene la culpa».

«El número de cámaras que se utilizan en los partidos no depende del VAR ni de la Federación Española de Fútbol, sino de la Liga y de los estándares de producción televisiva»

Sin embargo, sí celebró que desde la aplicación del VAR en la Liga y la Copa, «la primera misión del VAR, evitar conductas inapropiadas, ya no suceden», como demuestran los datos. «En los 232 partidos de Liga y Copa del Rey que se ha utilizado el VAR solo ha habido una simulación dentro del área que ha sido sancionada con tarjeta y un hecho violento que no vio el árbitro y el jugador fue expulsado por el aviso del VAR«, desveló.

Lejano que se amplíe la actuación del VAR

Por otra parte, el excolegiado descartó que el VAR vaya a tener más recursos visuales durante los dos próximos clásicos que se disputarán el 27 de febrero en la Copa del Rey y el 2 de marzo en la Liga. «El número de cámaras que se utilizan en los partidos no depende del VAR ni de la Federación Española de Fútbol, sino de la Liga y de los estándares de producción televisiva», confesó el presidente del Comité Técnicos de Árbitros.

Por último, el máximo responsable del VAR en España avisó que no ve «cercano» que el VAR se utilice para revisar faltas al borde del área o córners debido a que ello «influiría en la fluidez del juego, por lo que no debe usarse en ese ámbito». «El VAR no está para ese tipo de acciones porque se creó para pocas situaciones, muy concretas, importantes y decisivas», comentó Velasco Carballo, para quien usarlo en faltas o córner sería «rearbitrar los partidos», finalizó.