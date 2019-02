Jornada 24 Valverde: «Siempre puedes jugar peor y mejor» Valverde dando algunas órdenes durante la victoria frente al Valladolid esta noche. / EFE El técnico del Barcelona comentó que su equipo estuvo «lento en la circulación y expuesto a algún contraataque» NACHO CABALLERO Sábado, 16 febrero 2019, 23:35

Ernesto Valverde hizo balance de la victoria de su equipo en el Camp Nou ante el Valladolid por 1-0 con gol de Messi de penalti. El entrandor azulgrana expresó sus sensaciones en lo que fue una victoria trabajada y sufrida: «Estaban bien plantados en el campo. Nosotros estábamos lentos en la circulación y expuestos a algún contraataque. En el computo general, no hemos sufrido ocasiones».

El técnico también dio algunas de las causas por las que el Barcelona no ha hecho un buen partido esta noche: «El contrario también juega. No hemos estado bien. Es difícli generar siete u ocho ocasiones clarisímas para marcar. El primer tiempo no lo hemos hecho».

El nivel del Barcelona ha bajado drásticamente las últimas semanas, y tras dos empates seguidos en LaLiga, al que hay que sumarle el obtenido en la ida de la semifinal de Copa del Rey, el conjunto catalán se volvío a reencontrar con la victoria, aunque aún con un nivel bastante más bajo de lo habitual: «Siempre puedes jugar mejor o peor. Intentaremos hacerlo mejor la próxima vez».