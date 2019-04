Barcelona Valverde: «Es una semana de nueve puntos, los que nos faltan para ser campeones» El entrenador del Barcelona, Ernesto Valverde. / Efe El entrenador azulgrana aseguró este viernes que su objetivo es «sentenciar la Liga» en los tres partidos que quedan antes de recibir la visita del Liverpool en la semifinal de Champions EFE Viernes, 19 abril 2019, 18:24

El entrenador del Barcelona, Ernesto Valverde, aseguró este viernes que su objetivo es «sentenciar la Liga» en los tres partidos que quedan antes de recibir la visita del Liverpool en la ida de las semifinales de la Liga de Campeones.

«Ahora mismo, lo que nos impulsa es la necesidad que tenemos de ganar. Es una semana de 9 puntos, exactamente los que nos hacen falta para ser campeones de Liga», afirmó.

Valverde sabe que el equipo viene «de un partido de Champions espectacular», en el que goleó (3-0) al Manchester United para dar un paso más hacia el título, pero ahora toca centrarse en el torneo doméstico. «El partido de mañana es importantísimo para nosotros», subrayó.

En el encuentro ante el United, Philippe Coutinho cerró la cuenta con un derechazo desde fuera del área por toda la escuadra. El brasileño lo celebró tapándose los oídos y mascullando algo con rabia mientras miraba a la grada.

El técnico del conjunto azulgrana no entiende que se haya polemizado sobre esa celebración: «Lo que me sorprende es que se hable más del gesto que del golazo que marcó. Increíble. Ese gesto tampoco me pareció nada especial, no fue una falta de respeto hacia nadie».

Los otros dos tantos fueron obra, cómo no, de Leo Messi, para quien Valverde ya no encuentra calificativos. «A Messi no sé ya cómo valorarlo. Debería haber un surtido de palabras para referirse a él, pero no lo tengo. Siempre se espera algo especial de él y siempre consigue que la gente se vaya contenta a casa», comentó sobre el astro argentino.

En Europa, al Barça le espera ahora el Liverpool, «un rival potentísimo, con una delantera de mucha calidad, que la temporada pasada llegó a la final y que está luchando por la Premier», destacó Valverde. Pero el preparador extremeño insistió en que, «para jugar contra ellos aun quedan diez días y antes hay otras cosas».

«El vestuario es muy consciente del momento de la temporada en que estamos. No es como en noviembre, que igual un partido de 'Champions' se lleva todos los focos. Nos estamos jugando la Liga y el partido contra la Real no es un partido más. Eso lo sabemos todos y nuestro público también», añadió.

Valverde tampoco desveló si, contra el equipo donostiarra, hará muchas rotaciones, aunque garantizó que pondrá «una alineación para ganar».

En ella probablemente no estará el defensa Samuel Umtiti, ausente en el último entrenamiento por unas molestias en su rodilla izquierda.

El entrenador del Barcelona no quiso opinar sobre la decisión del jugador de no pasar por el quirófano -«ni tú ni yo somos médicos», le respondió al periodista- y confía en que en el entrenamiento de esta tarde sí pueda participar. «Esperemos que hoy esté bien», concluyó.