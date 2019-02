Jornada 22 Valverde: 'Estamos igualados con el Madrid. Es absurdo hablar de porcentajes' Valverde sentado en el banquillo del Camp Nou en la vuelta del partido contra el Sevilla en Copa del Rey. / REUTERS El FC Barcelona jugará tres clásicos frente al Real Madrid en un espacio de 30 días NACHO CABALLERO Viernes, 1 febrero 2019, 17:46

El entrenador del FC Barcelona, Ernesto Valverde habló con los medios en sala de prensa en la víspera del enfrentamiento con el Valencia en Liga y después de saberse que en la semifinal de Copa del Rey el equipo catalán se enfrentará al Real Madrid.

El técnico vasco valoró el enfrentamiento contra el club blanco y cómo condiciona este cruce el calendario: « En este momento los dos estamos inmersos en la lucha por las primeras posciones de liga, con el comienzo de Champions en pocas semanas.

Valverde espera un encuentro muy diferente al disputado en la primera vuelta, donde su equipo salió victorioso «Estamos igualados, es absurdo hablar de porcentajes. .

El cruce de Copa del Rey no ha sido una sorpresa para el técnico, algo que ya podía entrar en sus planes y no le agobia el desagaste que puede suponer afrontar tres clásicos en a penas 30 días: teníamos asumido que el rival podría ser el Madrid. Estos partidos tiene una connotacion y un desgaste especial».

La exigencia a la que se va a ver sometida la plantilla bluagrana va a ser alta, contando aparte de los encuentros contra el Real Madrid, el cruce de Champions frente al Olymipque de Lyon: Siempre hay imprevistos y no sabes qué puede ocurrir mañana o en una sesión de entrenamiento.

Acerca de una de las nuevas incorporacaiones, el central francés Todibo, Valverde admite que su llegada le ha cogido por sorpresa, y que ahora la alta cantidad de jugadores en esa posición, no le es un problema: Estaba firmado para el año que viene y no era previsto que viniese ahora.En cuanto a Murillo, esto no le va a afectar para nada, solamente que va a tener más competencia».