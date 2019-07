Primera Trippier: «Simeone es uno de los mejores entrenadores del mundo» Kieran Trippier, con la camiseta del Atlético, junto a Enrique Cerezo (d). / Reuters El lateral inglés reconoce que su primera prioridad será «aprender castellano para poder comunicarme bien y disfrutar jugando para el Atlético» JAVIER VARELA Madrid Jueves, 18 julio 2019, 14:41

Kieran Trippier ya luce de rojiblanco. El lateral, segundo inglés que vestirá la camiseta del Atlético en su historia, demostró en su puesta de largo que es un hombre feliz. Con la sonrisa perenne, Trippier sorprendió con unas palabras en castellano: «Hola, cómo estás…», dijo con desparpajo. «Siempre quise aprender español y qué mejor que hacerlo aquí, en Madrid». El futbolista, consciente de la importancia del lenguaje para adaptarse y entender a la perfección a su entrenador y sus compañeros, se marcó aprender español como una de sus prioridades. «Lo más importante es aprender el idioma que es mi prioridad. Cuanto antes lo haga mejor para todo y poder comunicarme bien y disfrutar jugando para el Atlético», insistió.

El inglés, de 28 años, puede ofrecerle a Diego Pablo Simeone una polivalencia en la banda derecha muy del agrado del técnico argentino, al que en su esquema los laterales ofensivos es una prioridad. «Para mí es un orgullo y un reto», dijo antes de deshacerse en elogios hacia Diego Pablo Simeone, su nuevo entrenador. «He estado viendo jugar al Atlético y sé lo que le pide el mister a sus jugadores. El esfuerzo se puede ver que los jugadores trabajan muy de cerca. Es una gran familia, uno de los mejores entrenadores del mundo. Es un privilegio estar a sus órdenes».

En las últimas cuatro temporadas Trippier ha alternado el puesto de lateral derecho con el de carrilero gracias a su largo recorrido y profundidad. Sabe de la importancia de adaptarse cuanto antes a la forma de entender el fútbol del Atlético y sabe que «la pretemporada va a ser dura, como también lo es en el Tottenham, y es un placer estar aquí». «Estoy deseoso de empezar a trabajar», dijo deseando cambiar la ropa de calle para volver a ponerse la de entrenamiento.

Su principal cualidad está en el golpeo de balón, tanto en juego como en parado. Trippier tiene un guante en su pierna derecha que perfeccionó a base de analizar a algunos de los jugadores con mejor toque del mundo y no dudó en cambiar la Premier League por la Liga. «La Premier es una de las mejores ligas del mundo, pero cuando se mostró el interés el Atlético no lo pensé dos veces. Es cierto que no hay muchos futbolistas ingleses que salen fuera, pero es un reto para mí llegar a Madrid y al Atlético».

Trippier va a pasar de un entrenador argentino como Mauricio Pochettino a otro como Diego Pablo Simeone. «Hablé con Mauricio de mi futuro y le expliqué que era una gran oportunidad para mí», reconoció el lateral que volvió a elogiar a su nuevo técnico: «Aquí tengo un entrenador de élite y un equipo de élite».

Por último, Trippier confesó que el Metropolitano es «uno de estadios más bellos del mundo y poder jugar aquí una semana si y una semana no va a ser especial». Además, reconoció que el Atlético, en dos ocasiones, y él mismo cuando vestía la camiseta del Tottenham la pasada campaña, estuvieron cerca de ganar la Liga de Campeones. «He visto que han estado muy cerca de ganar la Champions y la Liga y todos vamos a dar lo posible para llegar a esas finales».