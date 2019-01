Primera Tebas: «El balance del VAR es extraordinario» Javier Tebas, presidente de LaLiga. / EP «Los jugadores del Reus estaban secuestrados y no se podía permitir», proclama el presidente de LaLiga, que acusa a Rubiales de leer la ley del Deporte «al revés o de lado» AMADOR GÓMEZ Madrid Miércoles, 30 enero 2019, 11:58

«El balance del VAR es extraordinario, excelente en general, aunque ha habido polémica. Todavía no se entiende bien cómo funciona el VAR. Es para errores clamorosos. Yo me quejo más de la forma. Me parece mal el calentón de Florentino (Pérez), que llame al presidente de la Federación (por el penalti no señalado a Vinicius ante la Real Sociedad) y se haga público«, lamentó este miércoles el presidente de LaLiga, Javier Tebas.

El máximo dirigente de la patronal de clubes, destacó el trabajo del Comité Técnico de Árbitros (TAD) encabezado por Velasco Carballo, «que lo está haciendo extraordinariamente bien». Sin embargo, criticó al presidente de la FEF, Luis Rubiales, a quien acusó de no conocer las normas de control económico de LaLiga respecto al 'caso Reus', al igual que considera que el sindicato de jugadores (AFE) «no debe hablar mucho con los jugadores de este club» al no haberles defendido como, en su opinión, debía.

«El Reus está expulsado. No pertenece ya a LaLiga. Veremos la decisión del TAD, pero sus jugadores, que estaban secuestrados, han decidido irse. LaLiga no podía permitir esto», se defendió Tebas, que recordó las expulsiones anteriores del Elche, el Guadalajara y el Murcia. «Todas las decisiones sobre esos clubes fueron ratificadas en los tribunales, incluso en el Supremo. Estoy seguro de que Rubiales no conoce las normas de control económico», dijo Tebas en los 'Desayunos de Europa Press', después de que Rubiales se quejase de la sanción impuesta al club catalán de Segunda decidida por el Juez de Disciplina Social de LaLiga. «A lo mejor Rubiales lee la ley del Deporte al revés o de lado», añadió.

Advertencia con los impuestos

Javier Tebas insistió en que la expulsión del Reus del fútbol profesional por impago a sus futbolistas era la decisión que tenía que tomarse. «Los 21 clubes restantes de la categoría cumplen las normas y no puede ser que se las salten, aparezca un señor y diga que lo va a comprar. No pueden estar esperando a que les vayan a salvar tras saltarse las normas», apuntó quien también advirtió al Gobierno de las consecuencias de una subida fiscal prevista en los Presupuestos del Estado: «Hemos pasado de ser una industria morosa a ser una parte importante de la riqueza de este país y hay que tener muchísimo cuidado con los impuestos. El tema de los impuestos en los Presupuestos afectan. La subida fiscal llevará a que el fútbol español se quede sin 15 o 20 grandes jugadores«.

Respecto al frustrado Girona-Barça en Miami Tebas reiteró su postura: «Intentaremos que haya partido en Estados Unidos la próxima temporada. Son decisiones complicadas, pero seguiremos trabajando en ese proyecto, porque es un referente estratégico. Esto es una industria que crea riqueza. Si creas ruina, como pasaba últimamente, esto es un desastre. Seguiremos haciendo los mayores esfuerzos. Creemos que tenemos derecho y es muy importante para la industria el partido en EE UU, aunque el partido de Miami ocupa el 2% de mi pensamiento estratégico«, señaló.