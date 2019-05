Jornada 37 Simeone: «¿Griezmann? Creemos que seguirá, no tengo ningún temor» Diego Pablo Simeone, en rueda de prensa. / Efe El técnico del Atlético habló sobre la salida de Godín: «Él siempre se ha entregado, siempre ha competido con una regularidad que es muy difícil sostener en un futbolista» JAVIER VARELA Madrid Sábado, 11 mayo 2019, 13:59

Era un día para hablar de Diego Godín, que jugará su último partido ante su afición este domingo frente al Sevilla, pero Diego Pablo Simeone dejó un titular sobre otro futbolista del Atlético que parece estar de nuevo en el marcado y cuya continuidad se antoja complicada: Antoine Griezmann. «Nosotros creemos que seguirá con nosotros. No tengo ningún temor a perderlo, es nuestro capitán y lo que suceda posteriormente ya no depende de nosotros», dijo el técnico rojiblanco antes de añadir que «después no estamos en el cuerpo de él para opinar lo que él, en algún momento, si tendrá que opinar lo hará». Simeone recordó que «desde que apareció el tema de Griezmann relacionado en los medios al Barcelona siempre he comentado lo mismo. Yo lo veo muy bien, contento con sus compañeros. Es capitán de nuestro equipo y de parte nuestra le damos continuamente todo el afecto que podemos y toda la importancia que se merece».

«Es capitán de nuestro equipo y de parte nuestra le damos continuamente todo el afecto que podemos y toda la importancia que se merece»

Una vez zanjado, de momento, el tema del futuro de Griezmann, Godín monopolizó la comparecencia del argentino ante los medios. «Él siempre se ha entregado, siempre ha competido con una regularidad que es muy difícil sostener en un futbolista. Él lo ha hecho, lo que le ha convertido en un jugador tan importante en todo este proceso«, señaló Simeone. »Me quedo con la alegría de que se va bien. De que las relaciones a veces no terminan de la mejor manera y cuando esta situación se desarrolla con la mayor claridad posible genera un estado de felicidad. Porque nos dio todo y ahora seguirá la carrera en Italia seguramente, transmitiendo sus valores, esfuerzo, juego y jerarquía«, dijo el técnico argentino.

Quién asumirá el rol de Godín

La marcha de Godín deja un vacío entre los aficionados, en el vestuario y en el terreno de juego. Por eso, al ser preguntado Simeone sobre qué jugador hará ahora de Simeone en el campo, el argentino explicó que «todos los procesos empiezan y terminan y van habilitando posibilidades a otra gente para que ocupen distintos lugares. Ni Gabi ni Godín ni Fernando ni Raúl (García) a los 24 años fueron los que a los 32 años. Se fueron desarrollando posteriormente y en el momento importante justó nos tocó estar con ellos». Sí dijo algunos nombres que pueden asumir ese rol: «Gente como Giménez, Oblak, Rodrigo tendrán que dar un paso más. Tenemos gente que crecerá como crecieron los Godín, Gabi y la gente que ha marcado el camino para que, cuando vengan al Atlético, sepan adonde vienen«.

Por último, Simeone recordó que «nosotros y el club queríamos que Diego se quedara», pero «Diego en consecuencia de sus necesidades y su relación con el Atlético llegó a la situación que tomó y que explicó en su debido momento el otro día». Su marcha provocó la reacción de un peso pesado del club que salió el pasado verano, Gabi, y que criticó el sistema de renovaciones del club con los mayores de 30 años. «El club tiene una línea de trabajo y hay que respetada. Nosotros desde adentro compartimos las decisiones que nos enseña el club y obviamente estamos detrás. Como todo en la vida, unos ponen las reglas y otros las tenemos que llevar«, dijo sin querer entrar en más polémicas.