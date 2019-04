Atlético Simeone: «Confío a muerte en Costa y deseo, quiero, espero, que siga el año que viene» 01:08 El técnico argentino hace autocrítica por tanta lesión muscular: «La pretemporada no fue acorde a las necesidades» RODRIGO ERRASTI MENDIGUREN Madrid Lunes, 1 abril 2019, 19:29

Diego Pablo Simeone quiso insistir en la rueda de prensa previa al partido con el Girona que el duelo ante los gerundenses es lo único que le importa a corto plazo, por mucho que la cabeza del entorno mire más allá: el partido del Camp Nou y la próxima campaña.

El entrenador del Atlético dejó una frase clara respecto al futuro de Diego Costa, cuya lesión en este partido de martes le hizo reflexionar sobre las numerosas lesiones que sufre el equipo a nivel general. «El doctor marcó lo que tiene en el parte, mañana no va a participar y para el partido del sábado intentaremos que esté (Diego Costa) en el grupo. Los números en cuanto a las presencias no han ido acorde a la ilusión que nos genera Diego. Pero espero que si este año termina y puede hacer una buena pretemporada y no le aparece una lesión ósea nos va a seguir dando muchas cosas. Quiero que Diego se quede, que tenga continuidad y está en una edad ideal, confío a muerte en él. Deseo y quiero que se quede. Siempre que ha estado nos ha permitido cosas importantes. A su regreso nos hizo ganar la Europa League, ser segundos en Liga, ganamos la Supercopa Europea… su presencia junto a sus compañeros nos jerarquiza», dijo antes de analizar su rendimiento junto a Antoine Griezmann y Morata.

Tridente junto

«No pensamos más lejos que el Girona, nos manejamos partido a partido desde hace siete años. No va a estar Diego, pero ver juntos a Griezmann, Morata y Costa en Vitoria fue positivo. Esa opción es buena, pero necesita trabajo», recordó antes de hablar de su próximo rival, al que no ha ganado. «Intuyo un partido duro, con un entrenador que ha cambiado las formas de jugar, posiblemente mañana vuelva a la línea de cinco que tanto daño nos ha hecho contra ellos y será un partido importante, tenemos pocas opciones por lo que necesitamos ganar y esperamos trabajar en consecuencia».

«Espero un partido duro, como todos los que hemos jugado contra el Girona»

En este encuentro ante el Girona, contra el que el Atlético lleva cinco empates, no podrá estar tampoco Thomas Lemar lo que le hizo pensar en posibles razones por tanta lesión en la plantilla. «Seguramente no hemos tenido una pretemporada acorde a las necesidades que nos iba a exigir la Liga. Seguramente en eso hemos fallado y servirá para aprender en el futuro».

En ese futuro entra Antoine Griezmann. O al menos Simeone no tiene constancia alguna de otra noticia. «No afecta (una posible salida de Griezmann). El equipo está sumamente tranquilo por el rendimiento que está dando. El otro día salió con 0-3 y se fue enojado porque quería seguir jugando. Es uno de los capitanes, si hay que informar de algo lo hará él, pero lo veo metido en el equipo, enganchado al grupo y esperando que mañana vuelva al gol, lo necesita él y también el equipo».

Por último, evitó hablar de Alex Telles, del Oporto, que suena como posible refuerzo como Héctor Herrera. «Siempre he sido muy respetuoso con los chicos que salen que pueden venir. Estamos jugando una Liga que quedan nueve fechas, mañana nos medimos a un rival que nos cuesta mucho y es lo que nos preocupa. Me centro en los jugadores que tenemos hasta el final de temporada y tras esta el club informará»