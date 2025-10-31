El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Matías Almeyda y Diego Pablo Simeone. Agencias
LaLiga EA Sports

Simeone y Almeyda, el apasionado reencuentro entre dos amigos que echa humo

Los técnicos del Atlético y el Sevilla coincidieron en el mejor Lazio y compartieron seis años habitación en la Albiceleste, donde El Pelado fumaba y molestaba al Cholo

Ignacio Tylko

Ignacio Tylko

Madrid

Viernes, 31 de octubre 2025, 13:22

Comenta

De compañeros de equipo y convivencia a amistosos rivales en el banquillo. Los bonaerenses Diego Pablo Simeone y Matías Almeyda, quienes se profesan una admiración ... mutua que trasciende lo meramente profesional, se reencontrarán este sábado enlos banquillos opuestos del Metropolitano con motivo del atractivo choque que enfrenta al Atlético con el Sevilla en el choque correspondiente a la undécima jornada de Liga.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El dueño de una cafetería de Granada que cobró hasta 450 euros por un desayuno a un anciano
  2. 2

    «Pagábamos 600 euros de alquiler al mes por habitación, pero era una estafa y nos han desahuciado»
  3. 3

    Un grupo de personas retiene al exhibicionista de Parquesol y facilita su identificación policial
  4. 4

    Irrumpe en mitad de clase y amenaza al profesor por «romperle» una ventana de su casa
  5. 5 Tiendas y supermercados que abren en Valladolid el 1 de noviembre, Día de Todos los Santos
  6. 6

    Ochenta menores limpian a mano el entorno de Las Moreras y retiran 52 kilos de latas, vidrios y colillas
  7. 7 El restaurante familiar en el polígono de San Cristóbal con un menú casero y abundante
  8. 8

    Una puñalada mortal, «un arrebato» y un cadáver ensangrentado en Medina del Campo
  9. 9

    Amplio respaldo de los técnicos sanitarios al primer día de huelga, con afectación en quirófanos
  10. 10

    La nueva sede de la ONCE revitalizará Puente Colgante con más de cien empleados y mil usuarios

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Simeone y Almeyda, el apasionado reencuentro entre dos amigos que echa humo

Simeone y Almeyda, el apasionado reencuentro entre dos amigos que echa humo