Roony Bardghji, una oportunidad exótica para el Barça

El Barcelona tiene una misión en este mercado de fichajes y no es otra que aprovechar las oportunidades que se le presenten. Con esa idea han fichado a Joan García por 25 millones de euros y con ese objetivo han puesto la mira en Roony Bardghji, la nueva perla del fútbol sueco. El prometedor extremo, de 19 años, finaliza contrato con el Copenhague en 2026 y eso podría facilitar una operación relámpago que estaría en torno a los dos millones de euros. Toda una ganga para un Barça que sigue sin poder tirar la casa por la ventana un verano más.

El acuerdo entre ambos clubes es total, tal y como anunció el periodista Fabrizio Romano, y solo faltaría el examen médico por parte de los servicios médicos del Barcelona para hacer oficial un fichaje que se ha cocinado a fuego lento. Y es que la secretaría del Barça lleva un año y medio trabajando con el perfil de Bardghji, un jugador que Deco considera que tiene potencial para dar un salto importante en el fútbol europeo y que reúne las características necesarias para encajar en el juego de asociación que tanto se estila en el equipo azulgrana.

Bardghji es un habilidoso extremo derecho nacido en Kuwait y de padres sirios, pero que se ha criado en Suecia. Allí despuntó en el filial del Malmoe gracias a su cambio de ritmo y su buen disparo de zurda y llamó la atención de un Copenhague que no dudó en reclutarlo en 2020 para convertirlo en una de las grandes joyas de la liga danesa. Su progresión desde entonces ha sido fulgurante y en 2022 debutó con el primer equipo, con el que ha disputado 84 partidos y ha anotado 15 goles pese a la grave lesión que sufrió el pasado año, cuando superó una rotura del ligamento cruzado de la rodilla. Ese percance le ha llevado a disputar solo seis encuentros de liga este curso, una cifra que no ha hecho dudar a los azulgranas.

Una incógnita

Bardghji cambiará de aire y llegará a un club en el que la exigencia es máxima. Deberá competir con Lamine Yamal, que actúa en el extremo diestro, y también con un frente de ataque en el que la polivalencia es una virtud muy del agrado de Hansi Flick. Dani Olmo, Fermín López, Raphinha y, quién sabe si Nico Williams, le podrían tapar la puerta del once y con eso deberá lidiar un jugador al que no le van a faltar pretendientes. Equipos como el Chelsea o el Bayer Leverkusen ya se habían interesado por sus servicios y ahora habrá que sumar el posible interés de clubes que pretendan una cesión, otra opción que el Barça no descarta para que el jugador pueda foguearse en un fútbol competitivo y ganar los minutos y el tono físico que no pudo tener el pasado año tras la grave lesión de rodilla. De momento, la oportunidad la ha cogido al vuelo el Barça, que se ha adaptado a un tipo de mercado en el que la prioridad es fichar 'low cost'.