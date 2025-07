Rashford: «Voy a disfrutar mucho aquí»

Daniel Panero Madrid Miércoles, 23 de julio 2025, 19:54 | Actualizado 20:03h. Comenta Compartir

Marcus Rashford ya es jugador del Barcelona. El atacante inglés, de 27 años, llega a la entidad catalana en calidad de cedido con una opción de compra de 30 millones de euros, un acuerdo que se rubricó este miércoles tras los pertinentes exámenes médicos y que sirve al ex del Manchester United para completar uno de los grandes objetivos de su carrera. «Estoy muy emocionado, creo que es un club en el que todo jugador quiere jugar. Me han hecho sentir como en casa en estas primeras horas, todos me han hecho sentir muy cómodo», afirmó el futbolista en sus primeras palabras como culé.

Rashford se mostró muy feliz en un día plagado de procedimientos. Por la mañana pasó la pertinente revisión médica, después esperó un documento que debía llegar desde Mánchester y por la tarde llegó por fin la ansiada firma del nuevo contrato. Se produjo en la tienda del club, el nuevo sitio elegido para el Barça para este tipo de actos a la espera de que finalicen las obras del Camp Nou. El ex del United posó con Joan Laporta, tan eufórico como siempre en las presentaciones, y desveló la otra incógnita que quedaba pendiente. Rashford portará el dorsal '14', un número con un peso importante en la historia gracias a Johan Cruyff pero que últimamente al Barça no le ha traído suerte después de las aventuras de Malcom, Philippe Coutinho o Pablo Torre.

Con todo firmado, Rashford pudo por fin relajarse y ver la maqueta de un Spotify Camp Nou en el que de momento no podrá jugar. Pese a ello, se mostró muy feliz y deseando incorporarse a un equipo que sigue desde hace tiempo. «Siempre me ha gustado ver buen fútbol. Creo que voy a disfrutar jugando aquí. Este equipo ganó casi todo el año pasado, pero puedo ver la ambición que tienen todos y las ganas que tienen de jugar y lograr su mejor versión», aseguró.

En el Barcelona, Rashford podrá jugar a las órdenes de Hansi Flick. Tras los problemas que ha tenido recientemente en el Manchester United con Erik ten Hag y Rúben Amorim, el nuevo jugador azulgrana espera tener una mejor experiencia con un entrenador con el que ya ha tenido una primera toma de contacto. «Flick ha sido clave para que esté aquí. Es uno de los mejores entrenadores y el año pasado lo demostró con un equipo muy joven. Espero que hagamos un gran año y quiero seguir aprendiendo aquí en Barcelona», afirmó antes de agradecer «el cariño dado por la afición».

Una decisión clara

Rashford deja atrás a un Manchester United que ha sido su casa pese a que en los últimos años fuera relacionado con varios problemas de indisciplina. Esos percances quedan atrás y ahora espera empezar con buen pie una etapa decisiva en su carrera. «No fue una decisión difícil, lo tenía claro desde el principio desde enero, pero no salió y me fui al Aston Villa, que fue muy bien. Ahora había otra oportunidad y sé que para mí jugar aquí será especial», señaló, al tiempo que aseguró que quiere «ganar trofeos» y que es «el lugar perfecto para lograrlos».

Por último, Rashford habló de lo que se ha encontrado en su primera toma de contacto con el grupo. Ya estuvo este miércoles a las órdenes de Flick y pudo ver de cerca a un Lamine Yamal que es «un talento especial» y a «un equipo feliz y perfecto para él».