El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Jude Bellingham celebra el gol que marcó el sábado ante el Valencia. EP
Análisis

Bellingham apuntala a un Real Madrid cada vez más redondo

La recuperación de la mejor versión del inglés eleva las prestaciones de un equipo que mira a Anfield con registros demoledores

Óscar Bellot

Óscar Bellot

Madrid

Domingo, 2 de noviembre 2025, 17:27

Comenta

Solventado con muchísima suficiencia el duelo liguero contra un Valencia de capa caída, el Real Madrid comenzó a preparar este domingo la visita que ... rendirá el martes a Liverpool en la cuarta jornada de la Champions. Al mítico estadio de Anfield llegará un equipo embalado que ha ganado trece de los catorce partidos que ha disputado en lo que va de temporada y que ha elevado sus prestaciones en la última semana, con un autoritario triunfo en el clásico que supuso un enorme refuerzo anímico y una goleada frente a un rival situado en puestos de descenso que mantiene a los blancos viento en popa a toda vela.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La multinacional china Gotion, accionista de InoBat, planea invertir 5.000 millones en Valladolid
  2. 2

    Obligado a desalojar un edificio militar de Valladolid tras más de un año de okupa
  3. 3

    Suspendido el partido entre el UEMC y la Cultural y Deportiva Leonesa por las goteras al grito de ¡fuera, fuera!
  4. 4

    Avisa por el intento de suicidio de un familiar y descubre que ya no vive allí
  5. 5

    Adiós a tres décadas de la mejor gastronomía en Rioseco
  6. 6 Un vecino de Valladolid pierde casi 10.000 euros en una ciberestafa a través de TikTok
  7. 7

    ¿Qué es Gotion High-Tech y qué relación tiene con InoBat?
  8. 8

    La Guardia Civil investiga una oleada de robos en casas y negocios de Boecillo
  9. 9

    «Todo llevó al cese en el Real Valladolid. Nada que objetar»
  10. 10

    El Ayuntamiento de Valladolid ratifica la factura a Turismoto por la limpieza de Pingüinos: 5.496 euros

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Bellingham apuntala a un Real Madrid cada vez más redondo

Bellingham apuntala a un Real Madrid cada vez más redondo