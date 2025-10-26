Monumental cabreo de Vinicius al ser sustituido en el clásico

Javier Varela Domingo, 26 de octubre 2025, 18:09 | Actualizado 18:52h. Comenta Compartir

El clásico de este domingo abrió un nuevo 'caso Vinicius'. El delantero brasileño del Real Madrid fue el elegido por Xabi Alonso para ser sustituido en el minuto 72 y se marchó del terreno de juego haciendo claros aspavientos y gestos de mucho enfado.

Cuando el brasileño vio el dorsal '7' empezó a gesticular, a señalarse como pidiendo explicaciones y haciendo gestos de enfado dirigidos al banquillo de Xabi Alonso. «¡Yo! ¡Yo! ¡Yo!», repetía una y otra vez Vinicius, que no entendía el cambio.

Y mientras el '7' brasileño se señalaba el pecho, caminando enfadado por el césped llegó la explosión final con un claro «a tomar por culo» dirigido al cielo del Bernabéu, con el que dejaba evidente su rechazo a la decisión del técnico tolosarra.

"¿YOOOO?" 🤬



EL TREMENDO ENFADO DE VINICIUS AL VER QUE EL CAMBIO ERA ÉL 😡#LALIGAenDAZN ⚽ pic.twitter.com/5PjEwFySUh — DAZN España (@DAZN_ES) October 26, 2025

Lejos de disimular su enfado, el camino por el césped estuvo acompañado de gestos, palabras y un ostensible enfado. Estaba tan 'caliente' Vinicius, que cuando se marchó del terreno de juego no saludó ni miró a su entrenador y se fue directo a los vestuarios.

Poco después, Luis Llopis -entrenador de porteros del Real Madrid- fue al vestuario para hablar con Vinicius y pedirle que volviera al banquillo. Eso sí, lo hizo con gesto serio y junto al portero suplente Lunin, que le dedicó un gesto cariñoso para animar a su compañero.

Segundo cabreo de esta temporada

Es la segunda vez esta temporada que Vinicius muestra su enfado al ser el elegido para un cambio. En la quinta jornada, en la victoria del Real madrid ante el Espanyol (2-0), Xabi Alonso decidió que el brasileño abandonara el campo en el minuto 77.

Entonces, Vinicius también se marchó del césped haciendo ostensibles gestos de enfado, sin saludar a su entrenador y marchándose directamente a los vestuarios. Aunque como este domingo, pocos minutos después regresó al banquillo a ver el resto del partido.