Pretemporada Lopetegui: «Se sale Kovacic buscaremos soluciones» 01:04 Julen Lopetegui, durante la rueda de prensa posterior a la victoria del Madrid ante la Roma. / Foto: Kena Betancur (Efe) | Vídeo: Atlas El técnico vasco insiste en que Modric «seguirá en el equipo» y elude comentar la posible llegada de Courtois EFE EAST RUTHERFORD (NUEVA JERSEY) Miércoles, 8 agosto 2018, 12:55

El entrenador del Real Madrid, Julen Lopetegui, tras el triunfo por 2-1 ante la Roma en el último partido de la pretemporada en Estados Unidos, se mostró «satisfecho» con la victoria y apuntó que la continuidad del croata Luka Modric está asegurada.

«No puedo hablar de algo que todavía no ha sucedido, ni está decidido, pero si se da, entonces buscaremos soluciones y de las buenas para mantener la plantilla equilibrada», destacó Lopetegui, en rueda de prensa, en alusión a la posible salida del también croata Mateo Kovacic. «Sí puedo asegurar que Modric seguirá en el equipo, como lo dijo muy claro el presidente (del Real Madrid, Florentino Pérez)», continuó.

El exseleccionador español dijo sentirse muy contento sobre la pretemporada del Real Madrid, en la que, señaló, su equipo había «adquirido ritmo y preparación». Lopetegui resaltó que no se habían registrado lesiones de importancia y únicamente Álvaro Odriozola había sentido alguna molestia durante el calentamiento antes del partido, y Jesús Vallejo sufre una rotura muscular que le mantendrá de baja varias semanas.

Sobre Courtois: «Ponéis el puente antes que el río»

A las preguntas concretas sobre la actuación de jugadores como el delantero galés Gareth Bale, autor del segundo gol del partido ante la Roma, su segundo de la gira, Lopetegui insistió que su concepto del fútbol es de «equipo» no de «individuos». «Bale no es sólo un jugador dentro del Real Madrid, es un gran profesional que lo da todo en el campo en favor del equipo, que a su vez lo apoyará siempre», valoró Lopetegui. «No sé si va a ser el mejor jugador del mundo; de lo que no tengo ninguna duda es que va a hacer una gran temporada con nosotros», comentó.

Respecto a la posible llegada del portero belga Thibaut Courtois, Lopetegui indico que nunca habla «de jugadores que no están en el Real Madrid». «Keylor es nuestro portero y no hay otros porteros de los que pueda hablar salvo de Keylor, Kiko, Lunin y Luca. Entiendo vuestro trabajo, es diferente al mío, vosotros ponéis el puente antes que el río. Keylor está fenomenal, es de nuestra plena confianza y es un portero extraordinario. Está encantado de pertenecer al Real Madrid y nosotros encantados con él».

