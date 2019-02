Entrevista Lopetegui: «Con Florentino no he vuelto a hablar, no pasa nada» Julen Lopetegui. / Juanjo Martín (EFE) El exentrenador del Real Madrid y exseleccionador recuerda que «la situación de Krasnodar no fue normal», aunque afirma que «uno se hace más duro con estas experiencias» RICARDO CASTAÑEDA Madrid Viernes, 22 febrero 2019, 10:44

Han pasado casi cuatro meses desde que Julen Lopetegui fuera destituido como técnico del Real Madrid, una experiencia complicada para el técnico vasco después de haber sido destituido como seleccionador español otros cuatro meses antes después de oficializarse su fichaje por el conjunto blanco, a escasos días del inicio del Mundial de Rusia.

En este tiempo, el técnico vasco, siempre calmado y reflexivo, ha tenido tiempo para tomar aire, viajar mucho y alejarse un poco de esa vorágine del fútbol que le atrapó de lleno. Lopetegui recordó en una entrevista en 'El Partizado' de la COPE las dos destituciones en tan poco tiempo, aunque aseguró que «el rencor es un sentimiento baldío».

De su convulsa salida de la selección española reconoció que «la situación de Krasnodar no fue normal» y explicó que a la vuelta tanto él como su equipo estaban «tan sorpendidos y abatidos que nadie dijo nada», aunque valoró que «uno se hace más duro con estas experiencias». «Entendimos que había que ser transparente porque era lo más honesto para todos. En ese momento era entrenador de la selección y nos hacía una tremenda ilusión jugar el Mundial», explicó sobre el sorprendente anuncio de su fichaje por el Real Madrid unos días antes del comienzo del Mundial.

«La situación de Krasnodar no fue normal»

«Soy responsable de mis actos. Hubiéramos querido disputar el Mundial, no pudo ser. Hubiésemos querido terminar la temporada con el Madrid y no pudo ser. Hay que mirar para delante. Lógicamente, cuando uno no está con mucho ánimo se refugia en la familia; luego te vas incorporando a la vida con normalidad», rememoró.

Ya sobre su destitución como técnico blanco, Lopetegui explicó que fue José Ángel Sánchez, director general del Real Madrid, el que le comunicó la decisión, desde la que no ha vuelto a hablar con Florentino Pérez, algo que asumió con normalidad: «no pasa nada».

A pesar de todo, el de Asteasu se quedó con el lado positivo de haber pasado por dos de los banquillos más cotizados del mundo del fútbol. «Fueron dos experiencias extraordinarias. Con la selección conseguimos los objetivos de manera brillante y luego con el Madrid lo recojo como una gran experiencia», valoró.

«Con la selección conseguimos los objetivos de manera brillante y luego la del Madrid fue una gran experiencia»

«En la vida uno no sabe lo que le depara el futuro. Tenemos mucha ilusión por lo que nos depare el futuro. Con la selección te digo lo mismo. El puesto está muy bien cubierto, Luis Enrique lo va a hacer fenomenal, le deseo muchísima suerte. Nunca diré de este agua no beberé. Si no puedes cambiar el pasado, para qué vas a pelear con él», señaló sobre su posible retorno en un futuro blanco tanto al banquillo blanco como al de la selección española.