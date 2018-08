Jornada 2 El Levante, a seguir la fiesta ante su bestia negra en casa El conjunto de Paco López quiere prolongar la racha de victorias locales que lleva acumulando desde el pasado 26 de febrero. Por su parte, el conjunto vigués ha ganado en el Ciutat en cinco ocasiones EFE Valencia/Vigo Lunes, 27 agosto 2018, 00:43

El Levante recibe este lunes en el Ciutat de València al Celta de Vigo en su primer partido como local y con la intención de prolongar el buen estado de forma con el que ha arrancado la temporada y con el que cerró la pasada, mientras que el equipo vigués busca la victoria en un campo en el que ha ganado en cinco ocasiones.

El equipo valenciano, de hecho, venció en sus últimos cinco partidos de la pasada temporada en su estadio y no pierde como local desde el 26 de febrero, cuando cayó ante el Real Betis (0-2).

El entrenador del Levante, Paco López, ha recuperado al africano Emmanuel Boateng, operado en la rodilla hace un mes, y a Erick Cabaco, que se perdió el primer partido de LaLiga por sanción, aunque no ofrecerá la lista de convocados hasta este mismo lunes tras el último entrenamiento del equipo.

El técnico del Levante, sin embargo, tiene la baja por lesión del extremo Moses Simon, que no se ha recuperado de unas molestias en el cuádriceps de la pierna derecha.

Tras el buen rendimiento mostrado en Sevilla contra el Real Betis, Paco López podría repetir el once inicial que colocó en el estreno, aunque el bosnio Sanjin Prcic podría entrar en el centro del campo en sustitución de Cheikc Doukouré y acompañar a José Campaña.

Sin cambios previstos en la defensa, a pesar de la recuperación de Cabaco, el preparador valenciano contará en ataque con un trío en gran estado de forma: Jason, Morales y Roger.

Roger marcó el primer gol del Levante esta temporada y Morales cuajó un sensacional partido en su estreno ante el Real Betis que redondeó con dos tantos para convertirse en uno de los mejores jugadores de la primera jornada.

El Celta de Vigo llega con el objetivo de sumar su primera victoria tras el empate frente al Espanyol, en un estadio en el que nunca ha perdido en Primera División pero donde le esperará un rival reforzado después de arrancar el curso con un contundente triunfo ante el Betis.

El estreno liguero evidenció que el Celta todavía necesita tiempo para acoplar su rejuvenecido equipo. Futbolistas llamados a ser importantes en el sistema de Antonio Mohamed aún están lejos de su mejor estado de forma. Es el caso de Maxi Gómez, Okay Yokuslu, Boufal o Roncaglia, castigados por diferentes lesiones musculares. Otros como Juncá o Jensen aún están en el dique seco.

Pero el fútbol no espera y los resultados mandan, así que puntuar en el Ciutat de Valencia es una obligación para un equipo que se ha marcado como objetivo luchar por la clasificación para una competición europea. Lo contrario sería llegar muy presionado a la jornada previa al primer parón liguero, y ante un Atlético de Madrid que se mostrando sólido en este arranque de campeonato.

Antonio Mohamed aún no sabe lo que es ganar como técnico celeste. Él, no obstante, no está preocupado. Ve a su equipo en el camino correcto pese a que en defensa sigue concediendo muchas facilidades. El potencial ofensivo del Celta es tan grande que su energía se centra en mejorar el aspecto defensivo.

El regreso de su compatriota Facundo Roncaglia, una vez superada la rotura fibrilar que sufrió en el amistoso contra el Fulham, le permitirá apostar de nuevo por la línea de tres centrales que utilizó en la pretemporada. Es la solución que más le gusta para iniciar el armado de su equipo.

-Alineaciones probables:

Levante: Oier, Coke, Chema, Postigo, Toño, Campaña, Prcic o Doukouré, Bardhi, Jason, Morales y Roger.

Celta de Vigo: Sergio Álvarez; Hugo Mallo, Cabral, Roncaglia, Néstor Araujo, Júnior Alonso; Sisto, Beltrán, Lobotka; Aspas y Maxi Gómez.

Árbitro: Hernández Hernández (Colegio canario)

Estadio: Ciutat de València

Hora: 20:15 horas

TV: beIN La Liga