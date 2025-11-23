Isco renueva por el Betis hasta 2028 El club verdiblanco ha anunciado su continuidad con una lona gigante en la previa del partido ante el Girona

Ya es una realidad. El Betis acaba de anunciar con una lona gigante en la previa del partido ante el Girona, en la grada de la Cartuja la renovación de Isco Alarcón hasta 2028. La vinculación del malagueño con el club verdiblanco expiraba en 2027, por lo que se ha decidido alargar una temporada más. Un secreto a voces que han decidido hacer oficial tras varias semanas de negocioaciones.

Se trata de una renovación que llena de felicidad a los aficionados del Betis y también a Manuel Pellegrini, que ya reiteró en numerosas ocasiones la importancia de la figura del futbolista a todos los niveles en la entidad. El propio Isco aseguró hace unos días que su intención es terminar su carrera en el Betis y uno de sus sueños es volver a jugar en el Benito Villamarín, que actualmente se encuentra en obras.

