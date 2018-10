Análisis Las estadísticas 'engañosas' de la Liga Ivan Rakitic, entre Dani Parejo y Rodrigo Moreno. / Reuters La posesión del Barça es del 66,8%, mientras que la del Real Madrid es del 64% y la del Atlético desciende hasta el 48,8% MELISA CABALEIRO Madrid Miércoles, 10 octubre 2018, 18:38

En pleno parón de la Liga cabe analizar los números de las ocho jornadas disputadas hasta el momento y algunos datos relevantes extraídos de las mismas. En primer lugar, llama la atención que Aissa Mandi, defensa francés del Betis, sea el jugador que más pases regala en la Liga: 736, con un porcentaje de acierto del 94,4%. También, que de entre los 11 mejores pasadores, no aparezcan jugadores de prestigio internacional como Carlos Henrique Casemiro o el 'The Best' Luca Modric. Así como que, en esta lista no haya ningún futbolista del Sevilla, actual líder de la competición.

Además, el Betis -en el octavo puesto-, a pesar de contar con el máximo pasador de la competición, es el conjunto que menos anota (cinco goles a favor y una media de 0,63 por partido) y de los que menos tira a puerta (necesita 18 tiros a portería para meter un gol). Su media de posesión es de un 64,4%, mientras que la media del Barça es de 66,8%, la del Atlético de 48,8% y la del Real Madrid de 64%, tan sólo un 0,4% menos que el Betis, aunque para encontrar un jugador blanco en la lista de pasadores hay que bajar la vista hasta el cuarto puesto: Toni Kross, con 646 pases buenos de 684.

La estadística cambia al tener en cuenta los goles a favor. Si el liderazgo en la Liga dependiera únicamente de éstos tantos y no de los puntos, el Barcelona sería líder (19 goles a favor). El Sevilla ocuparía el segundo lugar (18 dianas). Tercero sería el Celta (13) y cuarto la Real Sociedad (12). El Atlético (9) ocuparía la 10º posición y no la tercera en la que se encuentra actualmente. El equipo colchonero es el que menos marca pero también el que menos encaja. Gracias a Oblak, al equipo del 'Cholo' sólo le han marcado en cuatro ocasiones, pocas en comparación con los siete goles en contra del Real Madrid, los ocho del Sevilla o los nueve del Barcelona.

Fuera de España

En la Premier, el primero en la tabla (Manchester City) acumula 21 dianas, aunque se sitúa colíder junto al Chelsea (18 goles) con 20 puntos. Los 'blues' han marcado hasta el momento un gol menos que el Arsenal, que se sitúa cuarto con 19 tantos. Por su parte, el Liverpool (3º) y el Tottenham (5º) han anotado los mismos goles (15), superados en uno por el Bournemouth (6º, con 16 tantos). En cuanto a los equipos que han encajado menos se encuentran el Manchester City de Guardiola y el Liverpool de Kloop con tres goles, uno menos que el Atlético de Madrid, el equipo menos goleado de la Liga española.

En la liga francesa, el París Saint-Germain aniquila los mejores números de los máximos goleadores tanto en España como en Inglaterra. Si en España el Barcelona es el mayor anotador (19 dianas) y en Inglaterra este puesto lo ocupa el City con 21, en la Ligue 1 el PSG se mantiene líder con 32 goles, casi el doble por encima de los marcados por el segundo clasificado, el Lille, con 19. El Marsella se mantiene tercero pero con cuatro goles por encima del segundo, aunque más de la mitad de efectividad en portería (16 tantos encajados frente a siete del Lille). El PSG vuelve a ser el mejor equipo en cuanto a goles encajados, únicamente seis, convirtiéndose así en el equipo que más tantos marca y menos recibe.

En Italia destaca la presencia goleadora de la Juventus (líder del torneo con 24 puntos y máximo anotador hasta ahora con 18 dianas). Sin embargo, no le sucede como al PSG -equipo que más anota y menos goles recibe-. En este caso, hay un equipo menos goleado que el de Cristiano Ronaldo (cinco tantos en contra), la Sampdoria, en quinto lugar y con tan sólo cuatro dianas encajadas. La Roma, en sexto lugar, ha marcado más goles (16) que los cinco equipos que le anteceden en la tabla: la Sampdoria y el Inter han anotado 12, el Lazio 11 y el Nápoles 15.

En la Eredivisie, el PSV Eindhoven acumula registros muy similares a los del PSG en Francia: 30 goles a favor y sólo en contra. Este también sería el único equipo de Holanda que más goles encaja y menos recibe. Por debajo, el Ajax (2º) con 21 tantos a favor y sólo cuatro en contra; el Feyenoord (3º) con 17 dianas a favor y 10 en contra; o el Vitesse (5º) con 14 a favor y apenas nueve en contra.