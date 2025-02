La FEF exonera a Munuera Montero

Óscar Bellot Madrid Jueves, 20 de febrero 2025, 12:49 Comenta Compartir

Alivio grande para José Luis Munuera Montero. La investigación llevada a cabo por la Federación Española de Fútbol (FEF) a raíz de las informaciones que hablaban de un presunto conflicto de intereses derivado de las actividades empresariales del colegiado ha concluido de forma favorable para el árbitro jiennense, que queda exonerado de un presunto incumplimiento del código ético del organismo que preside Rafael Louzán.

Dos días después de que viese congelada su presencia en los terrenos de juego mientras se indagaba en la existencia de un posible conflicto de intereses debido a los negocios que la sociedad Talentus Sports Speakers SL, dedicada a la consultoría y gestión deportiva, llevó a cabo con clientes como LaLiga, la UEFA, y la propia FEF, además de con varios clubes profesionales, incluyendo el Atlético de Madrid, el Manchester City, el Aston Villa y el PSG, los cuales fueron desvelados por El Español, el Departamento de Cumplimiento Normativo de la FEF ha finalizado las pesquisas de forma satisfactoria para los intereses de Munuera Montero, quien no habría incurrido en ningún tipo de actividad que resulte incompatible con su labor como árbitro de Primera División.

«Tras el estudio, análisis y verificación detallada de la información mercantil, societaria y contable, la actividad económica de dichas empresas y el grado de participación de Munuera Montero en las mismas, el Departamento de Cumplimiento Normativo de la FEF ha concluido que no existe conflicto ni real ni potencial en las actividades empresariales del colegiado con su desempeño como colegiado de Primera División», señala el comunicado del Departamento de Cumplimiento Normativo de la FEF efectuado este jueves, el cual da vía libre al regreso a la acción del citado colegiado cuando el Comité Técnico de Árbitros (CTA) lo considere oportuno.

Las indagaciones llevadas a cabo por la FEF concluyen que «desde una perspectiva legal y normativa interna, no concurre un conflicto de intereses -ni real ni potencial- derivado de la vinculación empresarial» de Munuera Montero con el ente que rige el fútbol español, por lo que «no se aprecia motivo alguno que justifique la adopción de medidas en contra» del árbitro perteneciente al Comité Andaluz, al que el CTA pasó a la reserva de forma provisional a la espera de que amaine la tormenta desatada tras su controvertida actuación en el partido Osasuna-Real Madrid correspondiente a la vigesimocuarta jornada de Liga que se celebró el sábado 15 de febrero en El Sadar.

Linchamiento

Munuera Montero, que borró todo rastro relacionado con Talentus Sports Speakers SL en su perfil de Linkedin después de que saliera a la luz la información de El Español, proclamó el martes su inocencia y anunció medidas legales, denunciando de paso «un ataque desmedido al colectivo arbitral» y asegurando que «no ha facturado a ninguna entidad, club o federación deportiva».

El colegiado jiennense se quejó del sufrimiento que estaba sufriendo su familia a raíz del linchamiento del que se le ha hecho objeto después del citado encuentro en Pamplona, que elevó la indignación del Real Madrid con los árbitros. «Tengo un padre con 80 años que esta mañana (por el martes) iba a misa y mejor me callo. Qué vamos a conseguir, qué estamos creando. Cómo vamos a mostrar en un periódico de tirada nacional las barbaridades que estamos diciendo, pero estamos locos, por Dios. Controlamos la violencia o las promovemos detrás de los medios. No os creáis todo lo que leéis, entrad, contrastad, porque es un caldo de cultivo muy peligroso. Perdón por el 'speech' de siete minutos pero llevo todo el día en casa encerrado y es muy duro, no por mí, yo soy muy fuerte mentalmente, pero esto se está yendo de las manos», manifestó en una intervención llevada a cabo en la Cope en la que también quiso arrojar luz sobre sus negocios.

«Se trata de un servicio extra, sin ningún tipo de vinculación, que quede claro, ni económica, ni contractual, donde hacemos una base de datos con las ofertas de trabajo de todo tipo de deportes. Para qué, para que esos jóvenes universitarios tengan oportunidades. No tenemos ningún interés más, damos ese servicio para que en vez de ir yendo portal por portal, vayan y echen un vistazo de un tirón», argumentó Munuera Montero, quien previamente había lanzado un grito de alarma por los insultos y amenazas que estaba recibiendo a través de las redes sociales. «No tengo miedo», señaló, aunque aclaró que tuvo que silenciar los mensajes ofensivos por su protección particular y la de su familia. «Ellos están fatal, muy preocupados. No me han pedido que lo deje porque saben que eso es imposible». «Mis padres no se merecen esto», añadió.

Una vez finalizada la investigación que puso en marcha la FEF, es probable que Munuera Montero vuelva a coger pronto el silbato en medio de un peligroso caldo de cultivo que tiene alarmados a los colegiados y podría derivar en medidas de respuesta, con un posible parón de los trencillas sobre la mesa.

