Mercado Eriksen se ofrece al Real Madrid: «Sería subir un peldaño en mi carrera» Christian Eriksen, durante la final de la Champions en el Metropolitano. / EP El danés insta al conjunto de Chamartín a presentar una oferta al Tottenham, club con el que termina contrato el año que viene ÓSCAR BELLOT Madrid Miércoles, 5 junio 2019, 13:20

Al Real Madrid se le empieza a clarificar el panorama de cara a la remodelación de su plantilla. Después de anunciar el martes el fichaje de Luka Jovic, que se incorporará a la disciplina blanca por unos 60 millones de euros tras marcar 27 goles el último curso con el Eintracht de Fráncfort, y mientras se aguarda la llegada del lateral francés Ferland Mendy y del mediapunta belga Eden Hazard, ahora es Christian Eriksen el que ha declarado públicamente su interés por enfundarse la zamarra del conjunto de Chamartín.

«Siento que estoy en un momento de mi carrera en el que quizás quiero probar algo nuevo (...) Si me voy, espero que sea para mejorar», ha manifestado el centrocampista del Tottenham en la concentración de la selección danesa, donde ha indicado que fichar por el Real Madrid supondría «subir un peldaño» en su trayectoria.

Eriksen no sólo ha mostrado su deseo de marcharse al Real Madrid, sino que ha urgido a la entidad que preside Florentino Pérez a que ponga en marcha la operación. «Para ello es necesario que el Madrid llame al Tottenham y le diga que quiere a Christian. Y aún no lo ha hecho, hasta donde yo sé», ha declarado el danés, al que le resta un año de contrato con el Tottenham, lo que daría margen al Real Madrid para negociar ya que si no los 'spurs' se exponen a verlo partir gratis el próximo verano, si bien Eriksen no descarta una renovación. «Todo depende de Daniel Levy, pero tiene que haber otro club. Si no, me sentaré a la mesa y negociaré un nuevo contrato. No puedes fijar la cita tú solo. Si tengo que marcharme tendría que dar un paso adelante. No hay muchos equipos mejores que el Tottenham», ha manifestado un futbolista que lleva seis temporadas en el club londinense, al que llegó procedente del Ajax, y con el que ha marcado 66 goles en 277 partidos.

Cursos en los que se ha convertido en uno de los mediapuntas más reputados del continente, por lo que el danés ha expresado su respeto «más profundo» por todo lo que ha vivido con el Tottenham y ha indicado que no sería algo «negativo» quedarse. «Espero que todo se aclare a lo largo del verano, ese es el plan. En fútbol uno nunca sabe cuándo sucede, puede ser en cualquier momento. Sería lo mejor para todos si ocurre lo más rápido posible, pero en el fútbol las cosas llevan tiempo», ha subrayado.

Pogba, el preferido de Zidane

«Todo va a depender de las opciones que haya. Si no aparece nada interesante, ¿por qué no quedarse en el Tottenham? Que firme un nuevo contrato con el club va a depender de las condiciones», ha insistido Eriksen, remarcando que la pelota está tanto en el tejado de Daniel Levy, dueño del Tottenham, y de Florentino Pérez, presidente del Real Madrid que ya vivieron duras negociaciones a cuenta del croata Luka Modric en 2012 y del galés Gareth Bale en 2013.

La directiva del Real Madrid considera a Eriksen como un refuerzo ideal para la medular, al ver en el danés características similares a las de Modric, que se reconvirtió a la posición de volante después de que los blancos le reclutasen a instancias de José Mourinho. Zinedine Zidane, que ve con buenos ojos su llegada, prefiere sin embargo a Paul Pogba, centrocampista del Manchester United cuyo fichaje parace más complicado por el alto precio que pediría el conjunto de Old Trafford.