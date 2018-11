Análisis Liga Doce jornadas de histórica igualdad Messi intenta llevarse un balón ante Guardado. / AFP La Liga tiene, a estas alturas del campeonato, el líder con menos puntos de los últimos 15 años y la distancia más baja entre primero y sexto desde 1998 JACOBO CASTRO Madrid Lunes, 12 noviembre 2018, 19:16

«La Liga está más competitiva que nunca, nada es fácil, cualquiera le puede ganar a cualquiera». Esta frase, pronunciada por Leo Messi este lunes, podría haber sonado a tópico en cualquiera de las últimas temporadas de la Liga española. Pero no en esta. Por primera vez en más de quince años el líder del campeonato tiene, en la jornada doce, una puntuación menor a 25 puntos. Además, por si eso no fuera poco, la distancia entre el primero y el sexto de la tabla, puestos correspondientes a competiciones europeas, cifrada actualmente en cuatro puntos, es la menor en 20 años. Unos datos que demuestran que la Liga Española 2018/2019 es, hasta la fecha, la más igualado que se recuerda, al menos, en este siglo.

La puntuación del líder es, sin duda, una de las noticias más sorprendentes de este inicio de Liga. Con doce partidos disputados el equipo que comanda la tabla, el Barcelona, ha perdido doce puntos, es decir, uno por partido. Se trata de un dato muy significativo si tenemos en cuenta que el propio conjunto culé, seis años atrás, en la temporada 2012/13, se llevó el campeonato perdiendo un total de catorce en las 38 jornadas del torneo. Para encontrar un precedente similar a estas alturas de campeonato habría que viajar hasta la campaña 2001/2002. En aquella jornada doce, el líder de la Liga era el Deportivo de la Coruña de Jabo Irureta, que sumaba 23 puntos, uno por encima del Barcelona y el Valencia y dos más que el Alavés. Aquel título finalmente se lo acabaría llevando el conjunto «ché», con un total de 75 puntos, una marca que no ha vuelto a servir a un equipo en España para ser campeón. De hecho, con 77, el Valencia fue cuarto en la 2014/2015.

Pero no sólo destaca la puntuación del líder si no la distancia entre los equipos que ocupan posiciones europeas tras doce jornadas de Liga. Barcelona, primero en la tabla, y Real Madrid, sexto, están separados únicamente por cuatro puntos. Un dato sorprendente si miramos años atrás: hace apenas cinco temporadas, en la 2013/14, la distancia entre el primero y el sexto de la tabla era de quince puntos a estas alturas, mientras que hace únicamente un año era de trece. No existía tal igualdad entre los seis primeros desde hace veinte años. En la temporada 1998/1999, el Mallorca era líder en la jornada doce con 22 puntos, uno por encima de Celta y Real Madrid, dos de Deportivo y Atlético de Madrid y tres sobre el Barcelona, que era sexto. Precisamente el equipo culé se llevaría aquella Liga sumando un total de 79 puntos, 16 más que el sexto de la tabla. Sin embargo, pese a la igualdad inicial, sería la siguiente temporada, la 1999/2000 la que mostraría menos distancia tras 38 jornadas entre primero y sexto. El campeón Deportivo únicamente logró ocho puntos más que el Alavés, que acabó sexto.

La igualdad de esta campaña se está notando, sobre todo, en la situación de los tres grandes, cuyas puntuaciones a estas alturas son más bajas de lo normal. El que tiene un precedente más cercano es el Atlético de Madrid, que en la jornada doce de la campaña 2016/2017 sumaba 21 puntos, dos menos que ahora. Esa temporada la acabó tercero con 78. De hecho, el conjunto rojiblanco es, de los tres, el más acostumbrado a esta situación, ya que desde su vuelta a Primera, en la 2002/2003, a la primera campaña iniciada por Diego Pablo Simeone, la 2012/2013, siempre acumulaba una puntuación más baja que la actual a estas alturas de campeonato.

Por su parte, el Barcelona, pese a haber estado muy por encima de sus 24 puntos actuales en los últimos años, llegando a tener diez más sin ir más lejos la pasada campaña, no tiene que irse muy atrás para encontrar un precedente. En la 2007/2008, última temporada de Frank Rijkaard como técnico, el conjunto culé sumaba los mismos puntos en la jornada 12. Esa temporada la terminaría tercero con 67, su puntuación más baja en los últimos quince años. Años atrás, como por ejemplo, las temporadas 2002/20003 o 2003/2004, el Barcelona tenía incluso peores registros a estas alturas del campeonato. Curiosamente, en todas las temporadas de este siglo que el Barcelona sumó menos de 24 puntos en la jornada 12 de Liga, no terminó entre los dos primeros.

Por último el Real Madrid, que parece haber resucitado con Santiago Hernán Solari, vive su peor momento a estas alturas de campeonato desde la temporada 2001/2002. En aquella ocasión, el equipo dirigido por Vicente del Bosque tenía 19 puntos, uno menos que esta campaña. Finalmente, el Real Madrid sería tercero con 66, su registro más bajo en todo este siglo. Eso sí, ese año se llevó su novena Copa de Europa. De los tres, es el que mejor recuerdo final tiene de un inicio complicado.