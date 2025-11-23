Directo | Getafe - Atlético

Secciones
LaLiga EA Sports Jornada 13 D23/11 · Árbitro: Guillermo Cuadra Fernández
Getafe
18:30h.
0
-
0
Atlético
Min. 3
GET
ATM
Colpisa
Domingo, 23 de noviembre 2025, 18:16
2'
Corner,Atlético de Madrid. Corner cometido por Abdel Abqar.
1'
Fuera de juego, Getafe. Juan Iglesias intentó un pase en profundidad pero Borja Mayoral estaba en posición de fuera de juego.
1'
Remate rechazado de Luis Milla (Getafe) remate con la derecha desde el lado izquierdo del interior del área. Asistencia de Diego Rico.
Empieza primera parte.
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento
José Bordalás
5-4-1
David Soria
portero
Juan Iglesias
defensa
Abdel Abqar
defensa
Djené Dakonam
defensa
Domingos de Sousa Coutinho Meneses Duarte
defensa
Diego Rico
defensa
Adrián Liso
centrocampista
Luis Milla
centrocampista
Mauro Arambarri
centrocampista
Mario Martín
centrocampista
Borja Mayoral
Delantero
Diego Simeone
4-4-2
Juan Musso
portero
Marcos Llorente
defensa
José María Giménez
defensa
Clément Lenglet
defensa
Matteo Ruggeri
defensa
Nahuel Molina
centrocampista
Pablo Barrios
centrocampista
Jorge Resurrección Merodio
centrocampista
Nico González
centrocampista
Álex Baena
Delantero
Julián Alvarez
Delantero
37,5%
GET
62,5%
ATM
|0
|Goles
|0
|0
|Remates a puerta
|0
|0
|Remates fuera
|0
|0
|Remates al palo
|0
|1
|Asistencias
|0
|0
|Faltas cometidas
|0
