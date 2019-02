Jornada 24 Courtois: «Hay que seguir peleando» La jugada del penalti con la que el Girona empató el encuentro. / REUTERS El meta del Real Madrid aseguró que una de las claves podría haber sido el ritmo, que no fue igual que en los partidos frente al Atlético y el Ajax. NACHO CABALLERO Domingo, 17 febrero 2019, 14:31

El Real Madrid perdió esta mañana en el Santiago Bernabéu por 1-2 frente al Girona, tras desperdiciar la ventaja adquirida con el gol de Casemiro en el primer tiempo y realizar un segundo tiempo nefasto donde se vió superado por el conjunto catalán.

Al termino del encuentro, el portero belga del Real Madrid, Courtois ha anaizado varios aspectos del partido, entre ellos, el tanto de Porto para dar la victoria al Girona: «Yo mido dos metros y eso genera siempre un poco de nervios en el área. Lo tuve, lo intenté por el otro lado y justo el blón se iba fuera».

En un partido que parecía controlado por el conjunto blanco, las tornas giraron tras el descasno donde el equipo no consiguió encontrar el rendimiento que había tenído en el primer tiempo: « No sé, en la primera parte habíamos jugado bien, igual el ritmo no fue el mismo contra el Atlético o el Ajax, pero creo que jugamos bien en la primera parte. Ellos tuvieron dos que paré, y en el segundo tiempo empezaron a jugar mejor y crear peligro. El penalti no lo he visto, es una lástima que le toca en la mano (Ramos), y en el segundo llega justo Portu y no me daba para sacar el balón».

Con el 1-0 de Casemiro en la priemera parte, el Real Madrid parecía bastante confiado de que con el resultado por la mínima, se haría con los tres puntos: « Sabemos que esta temporada que no hay que tener un exceso de confianza y que siempre los partidos son difíciles».

Con esta derrota, el Real Madrid vuelve a la tercera plaza de LaLiga, siendo superado nuevamente por el Atlético tras su victoria ante el Rayo Vallecano y otra vez a nueve puntos del Barcelona. Con 14 jornadas aún por disputarse, LaLiga se antoja más lejos que nunca: «Nosotros lo que tenemos que hacer es seguir ganando, intentar reaccionar contra el Levante y ganar el partido allí.. Luego vienen los Clásicos, y hay que seguir peleando. LaLiga es larga».