Enfermedad Caparrós sufre una leucemia crónica 01:01 El entrenador del Sevilla, Joaquín Caparros / Jorge Guerrero (Afp) El técnico del Sevilla lo anunció en rueda de prensa al término del encuentro entre su equipo y el Valladolid NACHO CABALLERO Madrid Domingo, 7 abril 2019, 19:50

El entrenador del Sevilla, Joaquín Caparrós, ha anunciado este domingo tras la victoria de su equipo ante el Valladolid por 0-2, que sufre una leucemia crónica. «Sabeís que me hierve la sangre roja. Ahora ha habido un pique entre la sangre roja y la blanca. Tengo una leucemia crónica. Puedo hacer vida normal, y quiero disfrutar de mi profesión. No tengo tratamiento, porque me la han diagnosticado a tiempo. Agradezco la oportunidad del club», explicó en sala de prensa.

Desde hace unas semanas, había rumores desde la capital andaluza de que su actual técnico sufría una enfermedad grave. Finalmente, Caparrós admitió que lo anuncia públicamente para que «todo el mundo se quede tranquilo», y a su vez avisa de que no va a «volver hablar del tema».

El utrerano bajó de los despachos hasta el banquillo del Sánchez-Pizjúan, al igual que hizo la temporada pasada, para finalizar la campaña tras la destitución de Pablo Machín como técnico al mando e intentar meter al conjunto hispalense en puestos de Champions, objetivo cada vez más asumible, ya que con la victoria ante el equipo pucelano se coloca a un punto de la cuarta plaza que defiende el Getafe de José Bordalás.

Tanto el Sevilla como el Athletic, club al que dirigió durante cuatro campañas, han tenido palabras de ánimo para el técnico. «Caparrós, siempre contigo», señala el conjunto hispalense en un tuit. «Ánimo Joaquín Caparrós, no vas a estar solo en la batalla que ahora comienzas. Tienes el aliento y la fuerza de toda tu familia rojiblanca, la del Athletic. Eres un león y saldrás victorioso», dice el club vasco por su parte en una publicación en su perfil oficial de Twitter.