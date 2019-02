Jornada 22 El Barça, más líder, pero pendiente de Messi Leo essi siendo atendido en el partido de Liga frente al Valencia. / EFE El punto del sábado cobra valor tras la derrota del Atlético y este lunes el argentino será sometido a las pruebas médicas por las molestias que sufrió ante el Valencia P. RÍOS Barcelona Domingo, 3 febrero 2019, 20:20

Los barcelonistas se fueron el sábado por la noche tristes por el empate de su equipo ante el Valencia en el Camp Nou (2-2) y muy preocupados porque Leo Messi, tras anotar los dos goles en un partido que se había puesto 0-2, acabó el partido sin poder acelerar, cambiar de ritmo ni golpear el balón con potencia. Cuando iba lanzado hacia al 'hat trick', un golpe involuntario de Lato le obligó a ser atendido en la banda. Las molestias en la parte interna del muslo eran evidentes y ya no forzó. El resumen de la jornada no podía mas desesperanzador: dos puntos perdidos y el '10' lesionado a las puertas de la semifinal de la Copa del Rey ante el Real Madrid y de la visita liguera al Athletic. El aficionado culé, pesimista por naturaleza, se acostó de mal humor.

Sin embargo, este domingo la perspectiva cambió. No fueron dos puntos perdidos, sino un punto ganado, porque la derrota del Atlético ante el Betis dio valor a la reacción azulgrana ante su afición. El liderato queda reforzado y ya no son cinco puntos de ventaja al conjunto colchonero, que sigue segundo, sino seis. Además, aunque todavía existe incertidumbre, se percibe como una buena noticia que Messi no se sometiera este domingo a pruebas médicas para analizar su lesión. Descansó como todos sus compañeros y este lunes sí será examinado. Si no hubo urgencias se intuye que realmente solo fue un golpe y que Messi podría estar en condiciones de enfrentarse el miércoles al Real Madrid en la ida de la semifinal de la Copa. Otra cosa, eso sí, es que el argentino descanse de inicio por precaución porque su físico es demasiado importante como para arriesgarlo.

Ernesto Valverde tampoco podrá contar todavía con Dembélé, quien por fechas ya debería estar disponible el miércoles tras su esguince de tobillo (15 días de baja), pero no acaba de tener las mejores sensaciones y, además, el fin de semana sufrió un proceso gripal. Busquets, que se perdió por sanción el Barça-Valencia, y Jordi Alba, Lenglet y Arthur, que lo iniciaron en el banquillo dentro de las rotaciones, sí serán titulares en el clásico copero del Camp Nou.