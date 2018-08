Primera División Werner: «¿El Camp Nou? Nos creemos capaces de ganar en cualquier sitio» Axel Werner, portero del Huesca. / EFE Entrevista El portero del Huesca, la revelación de Primera, afronta el duelo ante el Barça sin complejos y soñando con ganar tras dos jornadas dando sorpresas: «Llegamos de la mejor manera» JAVIER VARELA Madrid Jueves, 30 agosto 2018, 00:15

Axel Werner es el guardián de la portería del Huesca, un recién ascendido que ha entrado en la historia de la Liga por haber conseguido una victoria y un empate en sus dos primeros partidos en la máxima categoría. Tranquilo bajo los palos y en la charla, Werner, cedido por un Atlético con el que la pasada campaña ya debutó en la Liga y ganó la Europa League, viaja a Barcelona para medirse al conjunto azulgrana con las ideas claras y sin ningún temor: «No se puede decir que vamos a sufrir y menos antes de jugar el partido». Otra cosa es cuando hablamos de Leo Messi, «el mejor jugador del mundo» y el mayor peligro que tendrá el joven argentino en su visita al Camp Nou. «Es un futbolista diferente en lo que hace y en la forma en la que lo hace», asegura, aunque advierte que «hay que tener toda la atención hacia él, pero también hacia sus compañeros. La diferencia en este Barcelona está en las conexiones que tienen entre ellos». El Barcelona te obliga a elevar la concentración, evitar lo fallos y a estar concentrado y atento a un 110% para sacar el resultado que buscamos», finaliza.

-Una victoria y un empate en el estreno en Primera. Este Huesca va en serio.

-Sí. Más allá de que hicimos una buena pretemporada y el rendimiento, el inicio fue muy bueno tanto por los resultados como por la carta de presentación con la que hemos llegado a Primera.

-Barcelona-Huesca. Supongo que era un partido marcado en rojo en el calendario.

-Siempre es un partido lindo, pero tenemos que estar con todas las luces prendidas. Son rivales que no te perdonan y que en cada fallo que tienes convierten gol y marcan la diferencia. Tenemos que hacer un partido casi perfecto para lograr lo que queremos.

-Supongo que lo que desea el equipo es la victoria pero, ¿el objetivo es ganar o no salir goleados del Camp Nou?

-El objetivo es como fuimos a Ipurua y a San Mamés, con la idea de buscar el mejor resultado posible. En Eibar se dio bien y en Bilbao terminamos sacando un punto. En Barcelona iremos a lo mismo y según pasen los minutos y según nos sintamos vamos a ver para qué estamos. Siempre vamos con las aspiraciones de ganar y habiendo sacado cuatro puntos de seis y como visitantes nos creemos capaces de ganar en cualquier sitio.

Axel Werner, portero del Huesca, en San Mamés, observa a Iñaki Williams. / EFE

-¿Estos partidos se disfrutan o se sufren?

-No se puede decir que un partido se sufra y menos antes de jugarlo. Tenemos una linda oportunidad por delante, con un rival que siempre pelea por cosas importantes y que te obliga a elevar la concentración, evitar lo fallos y a estar concentrado y atento a un 110% para conseguir el resultado que buscamos.

-¿Y cómo afronta el Huesca el partido ante el Barcelona.

-Llegamos de la mejor manera. Tras una victoria y un empate, que podemos darlo por positivo por cómo transcurrió el partido en San Mamés. Allí demostramos una entereza para poder volver al partido a pesar de ir con desventaja de dos goles. Es importante llegar al Camp Nou tras empatar un partido que muchos ya hubieran dado por perdido.

-¿Es el estadio más difícil para un equipo rival?

-Es un rival complicado y encima en su campo. El estadio lo hacen difícil los rivales, como pasa en el Camp Nou, en el Santiago Bernabéu y en el Metropolitano. Los principales protagonistas y los que lo pueden hacer difícil son los futbolistas.

-Y hablando de futbolistas. Messi, Luis Suárez, Dembélé, Coutinho. cualquiera te la puede liar, ¿no?

-Seguro. Tienen una gran categoría, con mucho historial en competiciones europeas y futbolistas con mucho futuro como Dembele. Es enfrentarte ante gente experimentada, pero nosotros confiamos en dar pelea, sabiendo nuestras virtudes y limitaciones.

-Quizá no me lo va a decir, pero seguro que tienen un plan anti Messi.

-No se puede enfocar un partido en base a él. Tomaremos las precauciones necesarias para que no se sienta lo más cómodo posible, para que no marque y que no se sienta bien en el equipo. Es el capitán y la estrella, pero no se puede dejar de lado a los demás.

-Supongo que con Messi hay que tener especial cuidado...

-Es el mejor del mundo. Es diferente en lo que hace y en la forma en la que lo hace. Hay que tener toda la atención hacia él, pero también hacia sus compañeros. La diferencia en este Barcelona está en las conexiones que tienen entre ellos.

-Cuando su compatriota va a lanzar una falta en la frontal. ¿en qué piensa el portero?

-En pararla. Sólo pensamos en nuestro trabajo y nuestra cabeza está lo más enfocada al partido. Es verdad que sientes algo distinto cuando tienes un jugador enfrente de esta categoría, porque el margen de beneficio para ellos es mucho mayor porque son jugadores que no fallan mucho, pero los porteros tenemos nuestros trucos para evitar que eso pase.

Werner, con el Atlético / EFE

-Hablando de portero, ¿es Oblak el mejor del mundo?

-No tengo dudas de que es el mejor y para el que no opina que es el mejor del mundo, seguro que cree que está entre los tres mejores.

-En el plano individual, ¿su objetivo es regresar al Atlético y quitarle al esloveno la titularidad?

-Mi pase pertenece al Atlético y estoy agradecido con ellos, pero tengo que ser respetuoso con la gente del Huesca porque han confiado en mí y queda una temporada larguísima. Hablar más allá de esta temporada sería desenfocarme del objetivo principal de esta temporada, que no es otro que lograr la mayor cantidad de puntos. Por lo que veo hoy estamos muy bien y podemos conseguir cosas importantes.