El Atleti ficha a Mateu Alemany
Será el nuevo director de Fútbol Profesional Masculino y llega al área deportiva como máximo responsable del primer equipo y del Atlético Madrileño.
Martes, 7 de octubre 2025, 11:01
No vestirá la camista rojiblanca en el césped del metropolitano, pero el Atlético ha hecho un gran fichaje. Mateu Alemany se incorpora al conjunto atlético como nuevo director de Fútbol Profesional Masculino. Carlos Bucero le incorpora al área deportiva como máximo responsable del primer equipo y del Atlético Madrileño.
En actualización
Los periodistas de este diario están trabajando para ampliar y completar esta información