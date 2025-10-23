El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Liga Europa Ronda eliminatoria. Jornada 3 J23/10 · Árbitro: Elchin Masiyev

Escudo KRC Genk

Genk

18:45h.

0

-

0

Real Betis

Escudo Real Betis Balompié

Min. 19

[ALTERNATIVE TEXT]

GNK

[ALTERNATIVE TEXT]

BET

Jornada 3

Directo | Genk - Betis

Minuto a minuto

Colpisa

Jueves, 23 de octubre 2025, 18:55

Icono12'

Giovani Lo Celso (Real Betis) ha recibido una falta en campo contrario.

Icono12'

Falta de Bryan Heynen (Genk).

Icono10'

Remate fallado por Antony (Real Betis) remate con la izquierda desde la banda derecha.

Icono8'

Falta de Bryan Heynen (Genk).

Icono8'

Nelson Deossa (Real Betis) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Icono6'

Mano de Konstantinos Karetsas (Genk).

Icono3'

Remate fallado por Joris Kayembe (Genk) remate con la derecha desde fuera del área.

Icono

Empieza primera parte.

Icono

Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento

Alineación y estadísticas

Thorsten Fink

4-2-3-1

Alineación

Hendrik Van Crombrugge

portero

Ken Nkuba

defensa

Mujaid Sadick

defensa

Matte Smets

defensa

Joris Kayembe

defensa

Nikolas Sattlberger

centrocampista

Bryan Heynen

centrocampista

Konstantinos Karetsas

centrocampista

Patrik Hrosovsky

centrocampista

Yaimar Medina

centrocampista

Hyeon-Gyu Oh

Delantero

Manuel Pellegrini

4-2-3-1

Alineación

Álvaro Valles

portero

Aitor Ruibal

defensa

Marc Bartra

defensa

Valentín Gómez

defensa

Ricardo Rodríguez

defensa

Nelson Deossa

centrocampista

Sergi Altimira

centrocampista

Antony Matheus dos Santos

centrocampista

Giovani Lo Celso

centrocampista

Rodrigo Riquelme

centrocampista

Cédric Bakambu

Delantero

Estadísticas

36%

BET

GNK

64%

BET

BET

0 Goles 0
0 Remates a puerta 0
1 Remates fuera 0
0 Remates al palo 0
0 Asistencias 0
3 Faltas cometidas 0

