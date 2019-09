Grupo A | Jornada 1 Zidane: «El futuro de Hazard va a ser formidable» Zinedine Zidane, durante la rueda de prensa. / Benoit Tessier (Reuters) El entrenador del Real Madrid subraya que el belga tiene «la personalidad para estar a la altura» de los retos que se le plantean en su nueva andadura con la zamarra blanca ÓSCAR BELLOT Madrid Martes, 17 septiembre 2019, 19:02

Zinedine Zidane regresa a la Champions, competición que ganó en los tres cursos que pasó durante su primera etapa al frente del Real Madrid. Pese a que el marsellés ha establecido la Liga como objetivo primordial para esta temporada, el torneo continental es el fetiche de los blancos, que tras el mazazo que supuso la eliminación a manos del Ajax la pasada campaña, ambicionan reencontrarse con la gloria europea.

Un camino cuya primera parada es el Parque de los Príncipes, donde el miércoles se medirán al PSG. «Estamos contentos de empezar otra competición. Sabemos que es un rival complicado contra el que jugamos mañana pero estamos listos para eso», dijo el marsellés la víspera del duelo contra los parisinos. Una rueda de prensa en la que enfatizó que «todo lo que haga el Real Madrid es importante. Hoy es este último entrenamiento y el partido de mañana que es un partido de Champions».

El Parque de los Príncipes verá previsiblemente el estreno de Eden Hazard como jugador del Real Madrid en Europa, tras hacerlo el pasado sábado en Liga frente al Levante, aunque Zidane no confirmó si saltará de inicio al verde tras volver de una lesión que le tuvo un mes apartado de los terrenos de juego. «Tú lo vas a ver mañana», respondió con la ya mítica frase que volvió a sacar sonrisas en la sala de prensa. «Está preparado. Hemos tenido más entrenamientos y está listo para jugar», indicó sobre el crack.

Pese a que la pretemporada no mostró la mejor versión de Hazard ni del resto del equipo, Zidane está entusiasmado por tener al ex del Chelsea a sus órdenes, si bien evitó compararle con Cristiano Ronaldo, cuyo estandarte recoge un año después de la fuga del luso a la Juventus. «Siempre he pensado que es un jugador determinante, que puede hacer la diferencia. No quiero comparar porque no me gusta, pero creo que va a ser un jugador muy importante en el Real Madrid y su futuro va a ser formidable». Y resaltó que el belga llega con hambre. «Más que frustración es determinación. Él sabe donde está, es un club ambicioso el nuestro. Él tiene el carácter y la personalidad para estar a la altura. Hay que dejarle tranquilo, dejarle trabajar y luego ya verán lo que hace».

Zidane, que dijo que el Real Madrid está haciendo «un buen inicio de temporada», reconoció no obstante que hay espacio para la mejoría tras dos victorias y otros tantos empates en Liga. «Podemos y debemos mejorar, a todos los niveles. En el caso del PSG, igual», indicó.

Se refirió a Benzema, después de que Thomas Tuchel dijese que el ariete, que llega en racha al Parque de los Príncipes tras firmar cuatro dianas en otros tantos encuentros en lo que va de campaña, está «infravalorado». «Siempre ha sido un poco difícil para Karim, pero ha demostrado siempre el jugador que es. Siempre se piensa en el jugador que mete gol, pero Karim no es solo eso. Es un jugador de equipo y lo demuestra cada partido. A mí me interesa más eso. Es un jugador fantástico», comentó Zizou, que le considera imprescindible. «Yo lo quiero siempre en mi equipo».

Admiración y respeto por Keylor

Habló del PSG, un conjunto que le inquieta por muchas y notables bajas que tenga para el duelo del miércoles. «Es un gran equipo que siempre rinde, aunque a veces no tiene los resultados que se espera. Va en cabeza en la liga y ahora empieza una nueva competición. Con Cavani, Mbappé y Neymar son mejores, pero está a un altísimo nivel aunque sea sin estos tres». La falta del tridente de gala da opciones a Icardi, del que Zidane recordó que «es muy bueno» y que «marca la diferencia».

Volvió a alabar a James Rodríguez, que completó un gran partido ante el Levante como mediapunta. «Puede jugar en muchas posiciones en el campo, pero es verdad que cuanto más adelante, más fácil lo tiene él. El partido de mañana veremos cómo vamos a jugar. Lo importante es que esté bien, y está bien. La posición en el campo luego puede cambiar, sobre todo conmigo», dijo del cafetero, con el que ha hecho borrón y cuenta nueva tras una primera etapa marcada por el distanciamiento entre ambos.

Se refirió también a Keylor Navas, que se reencontrará con el equipo al que ayudó decisivamente en la conquista de tres Champions sin freno, y la adaptación de su sustituto en el Real Madrid, Alphonse Areola. «Yo a Keylor, después del partido de mañana, le desearé lo mejor. Tengo mucha admiración y respeto por lo que ha hecho con el Madrid. Él lo sabe. En el caso de Alphonse, estamos contentos de tenerlo porque es un grandísimo portero. Trabaja bien y tendrá la posiblidad de jugar», dijo de ambos.

¿Qué le falta al PSG para dar el salto de calidad también en l Champions? «Es un equipo que va mejorando siempre, es un gran equipo, un gran club, pero ganar la Champions no es una cosa fácil. Es un equipo que puede ganar cada año. Están en ello, están mejorando»