Valverde: «No me da urticaria lo de la 'Messidependencia'»

Leo Messi y Ousmane Dembélé fueron los protagonistas de la rueda de prensa de Ernesto Valverde en la previa del Barcelona Inter de Milán. El técnico azulgrana reconoció que «evidentemente» la baja de Messi «claro que nos condiciona». «Nos condiciona mucho, pero es un reto para nosotros poder suplirlo y sacar los partidos adelante. Tenemos partidos importantes y mucha ilusión por afrontarlos porque empezamos con el Sevilla, recuperamos el liderato de la Liga, ahora la Champions y luego el domingo el Madrid y después otros partidos… Va a ser un tiempo y le vamos a echar de menos, pero le queremos echar de menos ganando».

El técnico vasco reconoció que maneja «varias alternativas» para sustituir la baja de Messi. «Tenemos jugadores que pueden jugar en esa posición, podemos cambiar el esquema, que no el estilo porque el estilo es siempre el mismo». Al ser preguntado si el equipo tendrá estas próximas tres semanas 'Messidependencia', Valverde fue claro: «A mí no me da urticaria la 'Messidependencia'. Messi marca el juego de cualquier equipo porque es quien es y lo demuestra cada día y lo lleva haciendo muchos años. Lo de la dependencia se hace más con la intención de herirte que de cualquier otra cosa», se defendió. «Dependemos de Messi como de otros jugadores, pero es que Messi es el mejor», señaló antes de mandar un mensaje a su plantilla: «Entre todos tenemos que hacer que esa ausencia se note menos. No tendremos esa genialidad pero tendremos otros jugadores».

Sin embargo, aunque Valverde intentó no darle demasiada importancia a la baja del argentino, se sinceró al señalar que «cuando tienes la baja de un jugador y tan importante todo el peso de un jugador recaiga en otro es imposible, debe ser una situación colectiva». «Es muy difícil que toda la responsabilidad caiga en solo un jugador, hay que hacer una labor de conjunto para que su ausencia se note menos, pero tenemos jugadores para que se note», pero «todo el mundo tiene que dar un paso al frente», finalizó retando a sus jugadores.

Uno de esos jugadores que podría ocupar el puesto de Messi es Ousmane Dembélé, del que todavía se espera mucho en el conjunto azulgrana. «Como si me preguntaras por otro jugador, Dembélé debe estar preparado para poder jugar y dejar de hacerlo en cualquier momento y cuando salga hacerlo lo mejor posible». Sobre qué necesita el francés para ser titular y un jugador importante en el Barcelona, Valverde fue rotundo: «Trabajar cada día en los entrenamientos y en los partidos». Sin embargo, al ser preguntado por los pitos que se escucharon hacia el galo el pasado sábado ante el Sevilla, el técnico azulgrana lanzó un mensaje velado a su futbolista. «Todos los futbolistas pueden perder balones, Luis Suárez, Coutinho… pero el problema es la reacción posterior a perderlo», dijo. «La reacción de la gente es acorde con la exigencia», añadió.

Saludo a Lopetegui

Al ser preguntado por si le gustaría saludar a Julen Lopetegui este domingo en el clásico, Valverde confesó que «por supuesto que sí». «Y mañana saludar al entrenador contrario. Estamos en el mundo del fútbol, esto es un espectáculo y el entrenador forma parte del espectáculo. Y todo tiene un tono más alto de lo normal». Además, bromeó al señalar que si nos saludamos «significa que estamos todos en nuestro puesto».

«El Inter de Milán llega en uno de los mejores momentos de la temporada»

Este miércoles, el Barcelona se jugará la primera posición del grupo con el Inter de Milán, un rival que está «en uno de los mejores momentos de la temporada», avisó Valverde. «Lleva siete partidos seguidos ganados, es un rival que no se rinde nunca, que varios de esos partidos los ha ganado en los últimos minutos -como el domingo ante el Milan o ante el Tottenham en la última jornada de Champions-. Es un equipo con buen espíritu, que te aprieta alto, que se instala en el campo contrario con la intención de jugar y ser un equipo ofensivo». El técnico azulgrana reconoció, eso sí, que «son tres puntos importantes porque nos estamos jugando el liderato y el que gane da un paso importante para estar en la próxima ronda».

«La aritmética es lo que tiene. Somos dos equipos con 6 puntos y los que nos siguen tienen 0 puntos», confesaba Valverde sobre la situación del grupo. Una situación que «te puede llevar a pensar equivocadamente que no es decisivo», avisaba. «Queremos hacer valer el factor campo y queremos dar primero en esos dos partidos que tenemos con el Inter», añadió.