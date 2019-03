Liga de Campeones La UEFA expedienta a Cristiano por su celebración ante el Atlético Cristiano Ronaldo, en el momento de hacer el gesto. / EP El portugués imitó ante el Atlético el gesto de Simeone, que fue sancionado con 20.000 euros, en la ida de octavos de la Champions JAVIER VARELA Madrid Lunes, 18 marzo 2019, 12:36

Cristiano Ronaldo se expone a una sanción por parte de la UEFA. El máximo organismo del fútbol eruropeo ha expedientado al jugador portugués por el gesto con el que se dirigió a la afición del Atlético al finalizar el partido tras la victoria. Tras señalar el árbitro el final del partido, Cristiano celebró la victoria imitando el gesto de Diego Pablo Simeone en la ida, llevándose sus manos a los genitales.

Según Disciplina, se le ha abierto el expediente por «conducta ofensiva o que viola las reglas básicas del comportamiento decente» y «conducta que infunde mala reputación al fútbol y a la UEFA en particular». El organismo señaló que el portugués podría haber infringido los artículos 11 (2) (b) y (2) (d) de su normativa y que su Comisión de Control, Ética y Disciplina. La decisión sobre una posible sanción, ya sea económica o disciplinaria, se «tratará este caso en su próxima reunión del 21 de marzo».

El '7' de la 'Vecchia Signora' fue el gran protagonista en la noche del pasado martes gracias al 'hat-trick' que anotó y que supuso la victoria por 3-0 y el pase de los de Massimiliano Allegri a los cuartos de final del torneo continental.

No temen una sanción deportiva

El anterior hecho similar lo protagonizó Diego Pablo Simeone en el partido de ida de la elminatoria. El técnico del Atlético se llevó sus manos a los genitales para celebrar el primer gol de su equipo y como no lo hizo hacia la afición de la Juventus, el expediente quedó resuelto con 20.000 euros de multa.

En el caso de Cristiano, la sanción puede conllevar algún partido de suspendisón además de la multa económica, ya que las imágenes que demuestran que el gesto fue hacia la afición rojiblanca desplazada a Turín.

«Creo que el martes cada uno ha celebrado de manera distinta. En el estadio había 42.000 aficionados, deberían sancionar a todos»

Ni el jugador ni el equipo italiano esperan que sufra una sanción deportiva. Massimiliano Allegri, técnico del Juventus Turín, aseguró que «creo que el martes cada uno ha celebrado de manera distinta. En el estadio había 42.000 aficionados, deberían sancionar a todos. No me parece algo particular (la celebración de Cristiano). No tenemos miedo de una sanción, y no la habrá», afirmó.

El técnico italiano confía en que pueda participar sin problemas en la eliminatoria de cuartos ante el Ajax de Amsterdam, al que se enfrenta en cuartos de final. El partido de ida se disputará el 10 de abril en Ámsterdam, mientras que la vuelta será el 16 en Turín.

Comunicado de la UEFA

«Tras una investigación disciplinaria realizada por un inspector de ética y disciplina de la UEFA, de conformidad con el artículo 55 del Reglamento disciplinario de la UEFA, se han abierto procedimientos disciplinarios tras la ronda de octavos de final de la Liga de Campeones entre Juventus Football Club y Club Atlético de Madrid, jugado el 12 de marzo en Italia.

Cargos contra el Juventus Football Club:

- Conducta indebida del jugador cristiano ronaldo - art. 11 (2) (b) y el art. 11 (2) (d) del Reglamento Disciplinario de la UEFA

El Organismo de Control, Ética y Disciplina de la UEFA se ocupará de este caso en su próxima reunión el 21 de marzo», reza el comunicado del máximo organismo del fútobl europeo.