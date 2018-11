Grupo G | Cuarta jornada Solari: «Vinícius tiene cosas que no se pueden aprender» Santiago Solari, entrenador del Real Madrid. / David W Cerny (Reuters) El técnico, que alaba al joven brasileño, no se muestra preocupado por su rango de interino: «Estoy comprometido con este rol ya sea para dos días o una semana» ÓSCAR BELLOT Madrid Martes, 6 noviembre 2018, 19:20

Santiago Solari afrontará el miércoles ante el Viktoria Pilsen su tercer encuentro como entrenador del Real Madrid. Un duelo al que llega su equipo tras cosechar dos victorias, frente al Melilla en Copa y ante el Valladolid en Liga, en otros tantos duelos al dictado del argentino, que ahora encara su tercera competición en una semana en el banquillo del trece veces campeón de Europa. «Cuando suena el himno nos emocionamos todos, hincha, entrenadores… es fantástico volver a esta competición como entrenador», dijo el rosarino, que ya disfrutó años atrás de la máxima competición continental como futbolista y que ahora la pisa con la etiqueta de técnico interino que le adjudicó la directiva en el comunicado con que dio cuenta del despido de Julen Lopetegui y el provisional ascenso del preparador del Castilla.

Un rol que no parece preocuparle al rosarino. «Yo sólo puedo ver un eslabón de la cadena a la vez. Miro el partido de mañana y estoy comprometido con este rol ya sea para dos días o una semana», subrayó cuando se le preguntó por su horizonte profesional y si se veía dirigiendo al equipo más allá del parón de selecciones un preparador que tuvo palabras de alabanza, aunque contenida, para Vinícius, el futbolista de moda en el Real Madrid. «Siempre digo que tiene cosas por aprender, tiene 18 años, pero también sabe cosas que no se pueden aprender».

Dijo Solari que «las soluciones y los problemas en el fútbol son siempre integrales. No es nunca una sola cosa», por lo que incidió en la necesidad de ir «paso a paso» en la reactivación de una escuadra que venía de sumar cinco partidos de Liga sin ganar antes del triunfo del pasado sábado ante el Valladolid. «Hemos hecho dos partidos que tuvieron que ser buenos para ganarlos. Fueron partidos difíciles que jugamos con seriedad y orden y supimos llevarlos hasta el final. Es lo que tenemos que hacer mañana en una competición que está emparentada con nuestra historia», remarcó.

Se le preguntó por la dicotomía en la portería, pero el argentino no reveló quién ocupará el marco, si Thibaut Courtois, el portero sólo de la Liga para Lopetegui, o Keylor Navas, al que el vasco colocó en las tres jornadas precedentes de la Champions. «No te lo voy a decir», respondió tajante ante una decisión delicada ante el vestuario y la directiva.

Se refirió Solari a Sergio Ramos, silbado por parte de la hinchada ante el Valladolid. Del sevillano opinó que lo que quiso decir con sus palabras al término de ese choque hablando de las «mochilas» es que «tiene las espaldas lo suficientemente anchas para soportar el peso de ser el capitán del Real Madrid. Es una gran responsabilidad y tiene muchas cosas que hacer con esa entidad. Ha sido un fantástico capitán y lo sigue siendo. Me parece maravilloso cómo cumple su rol, un rol nada sencillo», incidió sobre el camero.

«Vinícius transmite alegría»

Habló de Vinícius, la sensación del momento. ¿Le ve preparado para ser ya titular?, le cuestionaron al técnico. «Ojalá. Todos compartimos esa ilusión cada vez que irrumpe un jugador que muestra cosas diferentes. Pero es muy joven y tiene todo el tiempo por delante. Prefiero que Vinícius sea un futbolista hecho y derecho y que no lo tengamos sólo para cuatro días», resaltó. «Cuando un jugador rompe con todo no hay quien lo pare, ni entrenadores ni nadie. Y siempre digo que tiene cosas por aprender, tiene 18 años, pero también sabe cosas que no se pueden aprender», agregó sobre el brasileño. Respecto el carácter del atacante, Solari indicó que «es un chico muy fresco, su fútbol es acorde a su edad. Tiene unas condiciones más que sobresalientes para la edad que tiene. Su fútbol transmite alegría».

Se le interpeló para terminar por las diferencias entre su Madrid y el de Lopetegui. «Las comparaciones son siempre infructuosas. Hicimos cosas bien en estos partidos. Tenemos que incidir en las cosas que hicimos bien y mejorar en otras», apuntó Solari.