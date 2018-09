Simeone recuerda que «el trabajo es la única manera para mejorar» «Las criticas dentro de lo que cabe son normales, hemos creado mucha expectación tras la Supercopa», considera Koke COLPISA, AFP Madrid Lunes, 17 septiembre 2018, 21:16

El Atlético no acaba de despegar en Liga, el sábado empató a un gol en casa contra el Eibar y visita al Mónaco en la primera jornada de la 'Champions' buscando una victoria que sirva de revulsivo. «Las críticas actuales son normales. Había muchas expectativas alrededor de nuestro inicio de temporada, sobre todo tras ganar la Supercopa de Europa (4-2 contra el Real Madrid). No hemos ganado muchos puntos en Liga, pero vamos a tratar de mejorar para este partido de Champions», aseguró este lunes Koke en conferencia de prensa.

Diego Simeone trató este lunes de ahuyentar el pesimismo alrededor del equipo: «Hablo en positivo, veo cosas positivas. Cosas para mejorar y un equipo con futbolistas que tienen que integrarse. Hay que trabajar, es lo único que conozco para mejorar», dijo este lunes en Mónaco. El técnico no quiso incidir en que Costa y Griezmann no andan finos. «Somos un equipo como dice la palabra. La potencia de Costa y el talento de Antoine hace que seamos diferentes. Han tenido ocasiones, el otro día crecieron desde lo físico y el conjunto defensiva u ofensivamente es el que tenga que resolver. Aparecerán en los momentos importantes, como Costa con sus goles ante el Madrid o al Arsenal y Griezmann en la final. El equipo debe fortalecerles para que mantengan la línea que siempre tuvieron».

Cholo destacó que «el Mónaco tiene un entrenador muy inteligente, capaz de reinventarse siempre, ha sabido seguir siendo competitivo. Donde estuvo rindió y mostró una idea concreta y definida. Tiene muchas variantes ofensivas. Más allá del resultado siempre mantuvo unas formas y un estilo. Ahora es otro torneo ante un equipo con las ideas claras», destacó antes de recordar sus buenos momentos con Falcao, que empezaron en River Plate. «Con Radamel ganamos una Liga juntos en Argentina. Es un hombre de fútbol, salió muy bien del Atlético, se comportó maravillosamente en el vestuario, espero que le reciban como se merece cuando vuelva al Wanda y sus compañeros lo mismo. A ver si sale un gran partido y nos daremos un abrazo»

Simeone, al que sólo le falta la Champions, no cree que el torneo sea una obsesión mayor por jugarse la final en el Wanda Metropolitano. «Es lógico que al ser la final en tu casa, de parte del ambiente y el periodismo se generen este tipo de situaciones, pero nosotros sabemos que tenemos que competir y no hay espacio ni posibilidades de mirar más allá del Mónaco. Si vas partido a partido el destino te llevará a donde te tenga que llevar. Es más cosa de la Prensa y de los hinchas, nosotros estamos al margen porque sabemos que para llegar ahí hay que ganar». A juicio de Koke la gran cita de junio no debe quitar el sueño ahora mismo al equipo. «Siempre ilusiona jugar la Champions seas organizador o no. Para el club es increíble, algo imposible hace dos o tres años en el Calderón porque no se podía, ahora en el Wanda sí. Vamos a pensar en el día a día y en pasar la fase de grupos, que es lo más importante».

El centrocampista, que reconoció la sorpresa por quedarse fuera de la selección, destacó que el Monaco «siempre cambia mucha gente y se tiene que reinventar. Tiene un fútbol muy alegre, de querer tener el balón y atacar. Saldrá a ganarnos y a empezar bien, como nosotros. Lemar es espectacular, hemos acertado con su fichaje. Esperemos que lo que hizo en Mónaco lo haga en el Atlético».