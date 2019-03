Octavos | Vuelta Simeone: «No nos centramos sólo en Cristiano» El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Simeone en la víspera de su encuentro ante la Juventus. / Alessandro Di Marco (EFE) «Godín está bien, seguramente jugará», adelanta el argentino antes de recordar lo imprevisible que es la Champions: «Hay cosas que no se pueden explicar porque el fútbol es maravilloso». RODRIGO ERRASTI MENDIGUREN Madrid Lunes, 11 marzo 2019, 19:21

Diego Pablo Simeone compareció en la sala de prensa del Juventus Stadium de Turín y recordó, pese a que su equipo parte con una ventaja de 2-0 de la ida con los goles conseguidos por José María Giménez y Diego Godín en la recta final del duelo en el Metropolitano, que el desenlace está más parejo de lo que puede parecer. «Son dos tiempos donde a cada equipo le toca en su casa. El que pueda desarrollarse mejor será el que pueda ganar. Hay cosas que no se pueden explicar porque el fútbol es maravilloso», aventuró sin querer citar los casos de Ajax o Manchester United, que dieron la vuelta la semana pasada a dos eliminatorias que parecían muy encarriladas tras los resultados de la ida. El argentino evitó lamentarse por las ausencias - «echo de menos a todos los que no están y pongo mi mente en los que están y es lo que uno elige cuando arma una plantilla»- aunque si lanzó un dardo a La Liga cuando le recordaron que la Juventus jugó el viernes y tuvo un día más de descanso. «Se puede mejorar en esa parcela. Se hace muy bien en Inglaterra, en Italia... y eso habla muy bien de la gente que trabaja por su fútbol».

Simeone respondió a las cuestiones casi como si fuese un partido de fútbol más y negó que caer eliminado sería un fracaso para cualquiera de los dos equipos. «Son dos partidos, eliminatorias con equipos fuertes y uno pasará. El que elija mejor y aproveche ese espacio que te dan para jugar en casa se llevará la eliminatoria», avisó antes de hablar de nombres propios que pueden ser protagonistas en el partido. «Godín está bien, seguramente entrenará con el grupo e imagino que estará en el campo», desveló antes de reconocer que el uruguayo, como el resto de defensas, deberá dar lo mejor de si mismo para mantener la meta a cero. «La Juventus es un gran equipo con gente muy importante en ataque y no nos centramos sólo en Cristiano», recordó antes de alabar la figura de Morata. «Álvaro, como todos los delanteros del mundo que tienen jerarquía, nos da soluciones para estirar al equipo, sostener el juego, poder salir ante un agobio del rival y aprovechar los espacios que un equipo que te ahoga teóricamente dejará a sus espaldas. Esperamos que Álvaro pueda hacer un partido importante para el equipo».

Por último evitó responder a una pregunta sobre Zinedine Zidane, que regresa al banquillo del Real Madrid tras sonar como posible aspirante al banquillo de una Juventus en la que fue un referente como jugador. «Con todos los respetos para Zidane creo que no sería apropiado ponerme a hablar de él antes de una eliminatoria así», finalizó.

Koke avisa: «Precaución, humildad y alerta»

Por su parte Jorge Resurrección, Koke, no se desvió de la línea expresada por su técnico ante los medios. «Estamos alerta, es la Champions y puede pasar cualquier cosa, tenemos precaución, humildad y alerta. Parecía que el Atleti no lo podía hacer bien pero lo hicimos y queremos hacerlo igual. Queremos estar a tope para pasar esta eliminatoria. Lo jugamos con ganas e ilusión y con ganas de pasar. Parecía que no podíamos pasar, que estábamos eliminados pero hemos hecho lo que nos pedía nuestro entrenador», desveló.

Koke, en rueda de prensa. / Massimo Pinca (REUTERS)

El centrocampista recordó que los rojiblancos han «jugado en estadios calientes, va a ser como una guerra, pero somos once contra once y tendremos que salir enchufados. Hemos ido a campos complicados, todo tipo de rondas pero sabemos que saldrán con todo y vamos a ir a por el partido. Llevamos un resultado positivo pero no es definitivo. Quedan noventa minutos, pero hay que hacerlo bien para pasar. Los partidos anteriores nos sirve de experiencia. Si hacemos bien las cosas podemos pasar. Lo que me importa es cómo entremos al campo, sabemos que llevamos un resultado bueno pero que puede pasar cualquier cosa. Ellos tienen juego aéreo, su gente le apoyará pero somos once contra once y tenemos que salir bien al campo», insistió.