Grupo G | Segunda jornada Reguilón debuta en partido oficial y muestra descaro

El canterano Sergio Reguilón debutó en partido oficial con el Real Madrid y superó la prueba como lateral izquierdo, mostrando descaro como sustituto del lesionado Marcelo. Después de jugar 236 minutos en la pretemporada, el joven defensa, de 21 años, aunque con derrota, vio por fin cumplido su sueño de defender la camiseta con el primer equipo blanco, en una zaga inédita en la que no sólo faltó Marcelo, sino también Sergio Ramos y, cerca del descanso, también Carvajal, ya que el lateral derecho tuvo que retirarse con molestias musculares.

Reguilón llegó a ser el jugador más destacado del conjunto de Julen Lopetegui en una primera parte en la que, sin desatender la contención, no dejó de subir. De su zurda salió el centro que en el minuto 40 remató de cabeza Benzema y se estrelló en el larguero, poco después de no conseguir despejar en su campo con la testa un balón que afortunadamente no tuvo consecuencias para los madridistas. Fue su único error durante un encuentro en el que Reguilón confirmó su personalidad, sin verse intimidado en el estadio del CSKA de Moscú por la velocidad del ataque ruso.

El lateral izquierdo madrileño que convenció de forma definitiva a Lopetegui durante la pretemporada por Estados Unidos quiso participar en la mayoría de acciones ofensivas del Real Madrid, aunque sus compañeros abusaron del juego por el centro del ataque y él entró menos en juego de lo que hubiese deseado. Reguilón, que estuvo cedido en el Logronés en Segunda B en dos ocasiones, aprovechó su estreno su estreno oficial en la Champions para evidenciar valentía en terreno contrario e intentarlo con pases al área desde su banda.

En el minuto 66 fue víctima de una dura entrada de Bijol, que entró por los pies por delante al lateral madridista y se ganó así la tarjeta amarilla. Afortunadamente Reguilón pudo continuar en el campo y terminar el encuentro, pese a que el Real Madrid no encontró el gol y no pudo certificar su superioridad sobre el CSKA en un duelo marcado por el tempranero regalo de Kroos. En el descuento Reguilón también sacó otra amonestación a Oblyakov cuando el lateral salía con el balón controlado desde propio campo.