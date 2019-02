Octavos | Ida Gündogan vuelve a Alemania con el City en busca de revancha Ilkay Gündogan, durante un entrenamiento. / Lee Smith (Reuters) El centrocampista fue rechazado por el Schalke a los ocho años, tras sólo uno en su cantera, algo que no ha olvidado el internacional con la 'Mannschaft' RYLAND JAMES (COLPISA/AFP) GELSENKIRCHEN Miércoles, 20 febrero 2019, 07:21

Tras ser rechazado por el Schalke a los ocho años, Ilkay Gündogan regresa a Gelsenkirchen con el Manchester City para afrontar este miércoles la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones. El partido, a priori, parece desigual entre un City que pelea por la Premier League y un Schalke que ocupa la decimocuarta posición de la Bundesliga y trata de alejarse del descenso.

Como la otra estrella alemana del City, Leroy Sane, Gündogan (28 años) formó parte de la cantera del Schalke, pero tras sólo un año fue rechazado por los formadores del club, algo que el internacional con la 'Mannschaft' no ha olvidado. «Ya les he perdonado, pero no siempre fue así», admitió Gündogan a la revista alemana 'Kicker' con una gran sonrisa. «En aquel momento, debido al crecimiento, tuve algunos problemas físicos y no pude practicar deporte durante medio año, así que me echaron», recordó. «Tres o cuatro años más tarde, el Schalke trató de ponerse en contacto conmigo, pero estaba un poco resentido», reconoce. «Sólo quería jugar a fútbol con mis amigos y no volver a una academia».

Gündogan acabó jugando para el modesto Hessler, antes de fichar por el Bochum en edad junior y debutar después en la Bundesliga con el Nuremberg. Después llegó la etapa que casi todos conocen: cinco exitosos años en el Borussia Dortmund y su fichaje por el City en 2016.

Sobre el papel, los ingleses deberían imponerse en Alemania, aunque Gündogan insiste en que en el City no se confían. «Existe el peligro de que todo el mundo piense que el Schalke no tiene opciones y pese a que el partido es fuera de casa se espera que dominemos», dice el jugador. Gündogan, no obstante, admite: «El Schalke no tiene nada que perder, nosotros mucho, porque eso aumenta la presión sobre nosotros».

La última vez que el Schalke llegó a los cuartos de final de la Champions fue en 2011, cuando el exmadridista Raúl lideró al equipo alemán hasta alcanzar las semifinales, donde perdió ante el Manchester United. El técnico Domenico Tedesco insiste en que su equipo puede dar la sorpresa ante el City, pese a que en el último partido de la Bundesliga no pasó del empate sin goles ante el Friburgo y sumar tres partidos sin victoria.

Ilusión

Gündogan espera con ilusión su regreso a Gelsenkirchen. «Mi familia y mis amigos estarán allí. He tenido que comprar algunas entradas. Estoy deseando que llegue el partido, porque crecí allá y mucha gente era fanática del Schalke».

Pese a todo, es posible que Gündogan sea recibido con abucheos en el Veltins Arena, después del escándalo que protagonizaron él y Mesut Özil, otra estrella de la 'Mannschaft' de origen turco, cuando se entrevistaron con el presidente de Turquía Recep Tayyip Erdogan semanas antes del Mundial de Rusia. Eso provocó que se pusiera en duda la lealtad y compromiso de los dos jugadores con la selección alemana, ya que Gündogan regaló a Erdogan una camiseta del City con la inscripción: «A mi presidente». Gündogan defendió que esa reunión era un «gesto de educación», pero el escándalo acompañó al equipo a Rusia, donde los alemanes quedaron últimos en su grupo y eliminados cuando defendían el título logrado en Brasil 2014.

Pero Gündogan no quiere olvidar su infancia en Alemania. «Me siento privilegiado por haber crecido en el Ruhr y ser capaz de haber tenido esta experiencia», dice. «Mi abuelo era un 'trabajador invitado' (de Turquía) y yo fui el primero de la familia en haber nacido en Alemania». «El fútbol juega un papel tan importante en el Ruhr que todo gira alrededor del fútbol, incluso desde pequeños. Yo empecé a los tres años y desde entonces el fútbol se ha convertido en una parte esencial de mi vida», explica. «Esto demuestra la locura por el fútbol en esta región y las puertas que se abren gracias al fútbol, especialmente para mí», concluye.