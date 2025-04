El Chelsea tira de pegada en el Pizjuán y acaricia las semifinales

amador gómez Madrid Miércoles, 7 de abril 2021, 08:07 | Actualizado 23:09h. Comenta Compartir

Después de la derrota por 2-5 ante el West Bromwich el sábado en la Premier League, el Chelsea se llenó de dudas en defensa e intentará disiparlas este miércoles en la importante 'visita' al Oporto, en el duelo de ida de cuartos de final de la Liga de Campeones. El partido no tendrá lugar en el estadio Do Dragao del equipo luso, sino en el Sánchez Pizjuán de Sevilla, por las restricciones de movilidad ligadas a la pandemia, que han forzado al traslado, como ya vivieron otros duelos recientes de la Champions.

Para Thomas Tuchel, la defensa había sido hasta ahora el punto fuerte de su etapa desde enero en los 'Blues' y ahora tratará de evitar un desastre como el del sábado, que complicaría mucho su continuidad en el gran torneo europeo. En ese partido ante el West Bromwich fue imposible reconocer al equipo que había mantenido imbatida su portería en doce de los catorce partidos anteriores, entre ellos los dos de octavos ante el Atlético de Madrid (0-1 y 2-0).

Pese a las grandes inversiones realizadas por el club londinense antes del actual curso, sobre todo para reforzar el ataque (Timo Werner, Kai Havertz y Hakim Ziyech), Tuchel había puesto el acento en la fortaleza defensiva para corregir los fallos de la anterior era Lampard. El francés N'Golo Kanté no estuvo ante el West Bromwich y es duda para el encuentro contra el Oporto. «El Chelsea, hasta ese último partido, había sido muy competente. Es la segunda defensa menos batida de la Liga de Campeones. Son un equipo coherente y sólido. Ese tipo de derrotas sirven de aviso. Si me preguntáis mi opinión, hubiera preferido que ganaran ese último partido», admitió el entrenador del Oporto, Sergio Conceiçao. Pese a que admite que la misión no es sencilla, se ilusiona con lograr la victoria. «La tarea será muy difícil, pero nuestro equipo estará preparado», asegura el técnico portugués.

El concepto de 'partido de ida' es peculiar en esta ocasión, ya que tanto la ida como la vuelta se disputarán en Sevilla. «Aunque no juguemos en nuestro estadio, debemos saber jugar con ese aspecto de los partidos de ida y vuelta», advirtió este martes el veterano defensa del Oporto Pepe. En cualquier caso, el Chelsea se presenta como favorito en esta eliminatoria, en su intento de poder revivir la gloria en un torneo que ya conquistó en una ocasión, en 2012. Frente a él estará un Oporto que dio una de las grandes sorpresas de los octavos de final, donde eliminó a la Juventus de Cristiano Ronaldo. El Oporto es además el equipo peor clasificado entre los ocho que continúan en liza en la Champions, lo cual puede convertirle en la cenicienta de los cuartos, pero también liberar de presión al equipo blanquiazul. El objetivo para el Oporto es claro: superar los cuartos de final de la Liga de Campeones por primera vez desde que José Mourinho llevó al equipo al título en la campaña 2003-2004.

La pegada decidió el primer duelo de cuartos de la Champions entre el Oporto y el Chelsea en el Sánchez Pizjuán, que también acogerá el martes la vuelta de una eliminatoria que ya se ha puesto muy de cara para el equipo inglés. El Oporto mereció mucho más, pero le faltó puntería, se estrelló contra el portero que ha arrebatado la titularidad a Kepa, Mendy, y sucumbió con crueldad frente a un Chelsea que marcó en dos de sus tres únicos disparos a portería, y dio un paso casi definitivo hacia unas semifinales que disputó por última vez hace siete años.

El delantero Mason Mount, uno de los jóvenes más prometedores de Europa, fue el primero que se encargó, tras una gran jugada del conjunto 'visitante', de arruinar las ilusiones de los lusos, que tras sorprender a la Juventus en octavos no dejaron de pelear por intentar dar otro golpe inesperado al verdugo del Atlético, pero les faltó gol para que su juego y su ambición tuviesen premio. En el tramo final, cuando el Chelsea ya se había fortalecido atrás para aguantar el 0-1, incluso el Oporto se llevó un segundo tanto que prácticamente certifica su despedida de Europa.

El atrevido Oporto tuvo innumerables ocasiones para batir la portería contraria, pero las desperdició todas, porque Mendy se erigió en héroe del conjunto londinense, cuyos goles en la ida valdrán doble en caso de empate y se perfila como rival del Real Madrid en las semifinales si los blancos no fallan en la vuelta y sellan su clasificación el miércoles en Anfield. Es el Chelsea de Thomas Tuchel un bloque potente, de mucho músculo y con una enorme efectividad arriba, pero se vio dominado por el Oporto y ofreció demasiadas dudas en defensa, donde César Azpilicueta volvió a ser uno de sus principales baluartes para mantener la portería a cero.

Oporto Marchesín, Manafá (Conceiçao, min. 83), Mbemba, Pepe, Sanusi, Corona, Uribe, Grujic, Otávio (Toni Martínez, min. 83), Luis Díaz y Marega (Vieira, min. 83). 0 - 2 Chelsea Mendy, Azpilicueta, Christensen, Rüdiger, James (Thiago Silva, min. 80), Jorginho, Kovacic (Emerson, min. 92), Chilwell, Mount (Kanté, min. 80), Werner (Pulisic, min. 65) y Havertz (Giroud, min. 65). Goles: 0-1: min. 32, Mount. 0-2. min. 85, Chilwell.

Árbitro: Slavko Vincic (Eslovenia). Tarjetas amarillas a Mbemba, el técnico del Oporto, Sergio Conceiçao, y Grujic.

Incidencias: Partido de ida de cuartos de final de la Liga de Campeones, disputado en el Sánchez Pizjuán, a puerta cerrada.

También le faltó fútbol al Chelsea ante el conjunto dirigido por Sergio Conceiçao, que nunca le perdió la cara al encuentro pese a verse injustamente por detrás en el marcador a la primera de la que dispuso el conjunto inglés, cuando los portugueses atravesaban su mejor momento, siempre al ataque y mostrando peligro a balón parado. Sin embargo, aun con Olivier Giroud en el banquillo, el Chelsea, después de sufrir atrás, fue capaz de tomar el mando en el marcador sin haber ofrecido nada en ataque. Y cuando el choque agonizaba y el Oporto seguía intentándolo, aunque con menos fe, los portugueses pagaron lamentablemente un error defensivo del que se aprovechó Chilwell para colocar al favorito a punto para el último cruce a doble partido.