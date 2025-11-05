El Brujas se vuelve a adelantar ante el Barcelona

Secciones
Liga de Campeones Ronda eliminatoria. Jornada 4 X05/11 · Árbitro: Anthony Taylor
Brujas
21:00h.
2
-
1
FC Barcelona
Nicolò Tresoldi (5')
Carlos Roberto Forbs Borges (16')
Min. 42
F. Torres (7')
CLU
BAR
Gol! Min 5'
Gol de Nicolò Tresoldi
Gol! Min 16'
Gol de Carlos Roberto Forbs Borges
Tarjeta amarilla Min 31'
Raphael Onyedika ha sido amonestado con tarjeta amarilla .
Gol! Min 7'
Gol de F. Torres
Colpisa
Miércoles, 5 de noviembre 2025, 20:38
42'
Remate fallado por Fermín López (Barcelona) remate con la izquierda desde el centro del área.
40'
Falta de Eric García (Barcelona).
40'
Carlos Forbs (Brujas) ha recibido una falta en la zona defensiva.
38'
Remate parado por bajo a la izquierda. Marcus Rashford (Barcelona) remate con la derecha desde el lado izquierdo del interior del área. Asistencia de Alejandro Balde.
34'
Remate parado alto y por el centro de la portería. Christos Tzolis (Brujas) remate con la derecha desde el lado izquierdo del interior del área. Asistencia de Hans Vanaken.
32'
Raphael Onyedika (Brujas) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
32'
Falta de Raphael Onyedika (Brujas).
32'
Lamine Yamal (Barcelona) ha recibido una falta en campo contrario.
31'
Se reanuda el partido.
30'
El juego está detenido debido a una lesión Carlos Forbs (Brujas).
27'
Jules Koundé (Barcelona) remata poste, remate con la derecha desde el lado derecho del interior del área.
25'
Remate fallado por Marcus Rashford (Barcelona) remate con la derecha desde fuera del área.
17'
¡Gooooool! Brujas 2, Barcelona 1. Carlos Forbs (Brujas) remate con la izquierda desde el centro del área tras un contraataque.
16'
Corner,Barcelona. Corner cometido por Brandon Mechele.
12'
Remate fallado por Marcus Rashford (Barcelona) remate con la izquierda desde el centro del área que se le va demasiado alto. Asistencia de Alejandro Balde.
11'
Fermín López (Barcelona) remata al poste izquierdo, remate con la izquierda desde fuera del área.
8'
¡Gooooool! Brujas 1, Barcelona 1. Ferran Torres (Barcelona) remate con la derecha desde el centro del área.
6'
¡Gooooool! Brujas 1, Barcelona 0. Nicolò Tresoldi (Brujas) remate con la derecha desde el centro del área.
2'
Remate parado. Christos Tzolis (Brujas) remate con la derecha desde el lado izquierdo del interior del área.
Empieza primera parte.
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento
Nicky Hayen
4-2-3-1
Nordin Jackers
portero
Kyriani Sabbe
defensa
Joel Ordóñez
defensa
Brandon Mechele
defensa
Joaquin Seys
defensa
Aleksandar Stankovic
centrocampista
Raphael Onyedika
centrocampista
Carlos Roberto Forbs Borges
centrocampista
Hans Vanaken
centrocampista
Christos Tzolis
centrocampista
Nicolò Tresoldi
Delantero
Hansi Flick
4-2-3-1
Wojciech Szczesny
portero
Jules Koundé
defensa
Ronald Araujo
defensa
Eric García
defensa
Alejandro Balde
defensa
Marc Casadó
centrocampista
Frenkie de Jong
centrocampista
Lamine Yamal Nasraoui Ebana
centrocampista
Fermín López
centrocampista
Marcus Rashford
centrocampista
Ferran Torres
Delantero
19,2%
CLU
80,8%
BAR
|2
|Goles
|1
|4
|Remates a puerta
|2
|0
|Remates fuera
|5
|0
|Remates al palo
|2
|4
|Asistencias
|5
|1
|Faltas cometidas
|1
|
