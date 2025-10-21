Directo | Arsenal - Atlético

Secciones
Liga de Campeones Ronda eliminatoria. Jornada 3 M21/10 · Árbitro: Davide Massa
Arsenal
21:00h.
0
-
0
Atlético
Min. 18
ARS
ATM
Colpisa
Martes, 21 de octubre 2025, 20:39
18'
Pablo Barrios (Atlético de Madrid) ha recibido una falta en la banda izquierda.
17'
Eberechi Eze (Arsenal) ha recibido una falta en la banda izquierda.
17'
Falta de Julián Alvarez (Atlético de Madrid).
16'
Fuera de juego, Arsenal. Bukayo Saka intentó un pase en profundidad pero Gabriel Martinelli estaba en posición de fuera de juego.
14'
Remate fallado por Myles Lewis-Skelly (Arsenal) remate con la izquierda desde el lado izquierdo del interior del área el balón se pierde por el lado derecho de la portería. Asistencia de Eberechi Eze.
14'
Remate rechazado de Bukayo Saka (Arsenal) remate con la izquierda desde el lado derecho del interior del área. Asistencia de Jurriën Timber.
9'
Remate fallado por Gabriel Magalhães (Arsenal) remate con la izquierda desde fuera del área.
7'
Falta de Myles Lewis-Skelly (Arsenal).
7'
Giuliano Simeone (Atlético de Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.
5'
Mano de Jurriën Timber (Arsenal).
5'
Remate fallado por Declan Rice (Arsenal) remate con la derecha desde el centro del área que sale rozando el larguero.
4'
Remate rechazado de Eberechi Eze (Arsenal) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Viktor Gyökeres.
2'
Martín Zubimendi (Arsenal) ha recibido una falta en campo contrario.
2'
Falta de Koke (Atlético de Madrid).
Empieza primera parte.
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento
Mikel Arteta
4-2-3-1
David Raya
portero
Jurriën Timber
defensa
William Saliba
defensa
Gabriel dos Santos Magalhães
defensa
Myles Lewis-Skelly
defensa
Martín Zubimendi
centrocampista
Declan Rice
centrocampista
Bukayo Saka
centrocampista
Eberechi Eze
centrocampista
Gabriel Teodoro Martinelli Silva
centrocampista
Viktor Gyökeres
Delantero
Diego Simeone
4-4-2
Jan Oblak
portero
Marcos Llorente
defensa
Robin Le Normand
defensa
José María Giménez
defensa
Dávid Hancko
defensa
Giuliano Simeone
centrocampista
Pablo Barrios
centrocampista
Jorge Resurrección Merodio
centrocampista
Nico González
centrocampista
Julián Alvarez
Delantero
Alexander Sørloth
Delantero
54,5%
ARS
45,5%
ATM
|0
|Goles
|0
|0
|Remates a puerta
|0
|3
|Remates fuera
|0
|0
|Remates al palo
|0
|3
|Asistencias
|0
|2
|Faltas cometidas
|2
|
