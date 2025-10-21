Demasiado Manchester City para un Submarino desbordado

José Manuel Andrés Madrid Martes, 21 de octubre 2025, 22:59 Comenta Compartir

La primera victoria del Villarreal en su retorno a la Champions deberá seguir esperando, al menos hasta la llegada del tramo de calendario más suave. El Manchester City no dio opción alguna al Submarino, desbordado en un duelo que decidió la pegada y la capacidad de manejar los partidos con el balón del conjunto inglés.

Desde el inicio se mostró intimidatorio el cuadro 'sky blue', pues Luiz Júnior se vio exigido pronto por un remate mordido de Doku y Haaland impuso su ley en las alturas, aunque con la mirilla algo desviada de cabeza. El bando británico se adueñó de la posesión desde el primer minuto y dejó al Villarreal la alternativa del contragolpe.

Ordenado, el Submarino aguantó sin demasiados apuros el primer cuarto de hora, pero su resistencia se vino abajo al primer chispazo de Haaland, un devorador del gol insaciable que puso la guinda a una gran jugada trenzada entre Savinho y Rico Lewis por el costado derecho.

Villarreal Luiz Júnior, Mouriño, Foyth, Renato Veiga, Pedraza (Cardona, m. 46), Buchanan (Moleiro, m. 66), Comesaña (Ayoze, m. 72), Partey, Gueye (Parejo, min. 81), Pépé y Mikautadze (Oluwaseyi, m. 66). 0 - 2 Manchester City Donnarumma, Nunes, Stones, Rúben Dias, Gvardiol, Bernardo Silva, Nico González (Kovacic, m. 57), Lewis (Reijnders, m. 73), Savinho (Marmoush, m. 86), Haaland (Cherki, m. 86) y Doku (Bobb, m. 73). Goles: 0-1: m. 17, Haaland. 0-2: m. 40, Bernardo Silva.

Árbitro: Serdar Gozubuyuk (Países Bajos). Amarillas a Pedraza, Bernardo Silva, Mouriño, Rúben Dias, Gueye y Moleiro.

Incidencias: Partido de la jornada 3 de la fase liga de la Champions disputado en La Cerámica.

Con la ventaja, el equipo de Guardiola durmió el duelo como mejor sabe, a través del dominio de la pelota. Con todo, el Villarreal al menos fue capaz de asustar a través de un disparo de Gueye, primera sensación de peligro groguet con media hora de encuentro consumida, en un acción que dio paso a un tramo final de la primera parte con un equipo local mucho más suelto.

Parecía haber crecido el conjunto de Marcelino, pero el espejismo lo derribó de un plumazo la contundencia del City. De nuevo Savinho buscó las cosquillas del Submarino desde el perfil diestro, y el centro medido del brasileño al corazón del área lo aprovechó esta vez Bernardo Silva, que no era el más fuerte pero sí el más listo.

Sin reacción

No hubo ni siquiera conato de reacción amarilla tras la pausa. El City gestionó a la perfección su doble ventaja, con su proverbial capacidad para manejar el balón, y solo la lesión de Nico González alteró una noche plácida del equipo de Guardiola, cerca de sentenciar el partido en un mano a mano que Luiz Júnior le sacó a Savinho, una auténtica pesadilla.

Pépé tuvo un par de buenas oportunidades para dar algo de picante al encuentro, pero remató desviado. Por el cuadro 'sky blue', Haaland ofreció la réplica con dos disparos rechazados por Luiz Júnior, y al final todo se quedó como estaba, con la sensación de que este Manchester City al alza está ahora mismo muy por encima del Submarino.