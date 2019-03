Cuartos Allegri cree que Cristiano podría perderse la ida ante el Ajax Cristiano Ronaldo, tras caer lesionado ante Serbia. / Patricia de Melo Moreira (Afp) «Sabe que no jugará si no está bien», señala el entrenador de la Juventus sobre el luso, que sufre un problema muscular en su muslo derecho COLPISA / AFP ROMA Viernes, 29 marzo 2019, 16:16

El entrenador de la Juventus, Massimiliano Allegri, ha confirmado este viernes que Cristiano Ronaldo, lesionado en el muslo derecho, podría perderse la ida de cuartos de final de la Champions, ante el Ajax el 10 de abril.

«Va mejor. Ha comenzado a moverse, pero no volverá hasta que esté bien. El riesgo de que se pierda la ida contra el Ajax existe. Él lo sabe también y sabe que no jugará si no está bien», ha explicado Allegri en rueda de prensa.

Cristiano Ronaldo sufrió un problema muscular en su muslo derecho el lunes en el empate de Portugal ante Serbia (1-1), apenas dos semanas antes de los cuartos ante el Ajax. Los exámenes médicos que le realizaron revelaron «una lesión menor», según la Juventus.

«Hay que ser prudente porque estamos en una fase delicada. Es mejor perderse un partido y volver cuando esté al 100% y que no existan riesgos de recaída. Es mejor perderse un partido que dos meses», ha enfatizado Allegri.

El presidente de la Juventus, Andrea Agnelli, se ha posicionado de forma similar este viernes en un coloquio en Milán. «Tomar el riesgo de regresar para jugar un partido puede comprometer todo el final de temporada. Mejor asegurar dos meses que sólo un partido», ha indicado. «Nuestra suerte es contar con un efectivo importante. Sabemos que tenemos 25 jugadores de calidad, pero claro que tener en el campo a Cristiano Ronaldo, el mejor del mundo, te da más garantías», ha añadido.