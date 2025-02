Ancelotti: «Es una pesadilla preparar los partidos contra Guardiola»

Amador Gómez Madrid Lunes, 10 de febrero 2025, 20:02 Comenta Compartir

«Es una pesadilla preparar los partidos contra Guardiola, porque siempre tiene ideas que te hacen pensar», destacó este lunes Carlo Ancelotti, que calificó al técnico del City como «el mejor entrenador que hay en la Champions». «Guardiola siempre ha intentado meter algo nuevo en sus equipos y ha aportado mucho al fútbol. Sigue siendo un innovador del fútbol y le tengo un montón de respeto», aseguró el técnico italiano del Real Madrid, para quien enfrentarse al equipo inglés «siempre es un dolor de cabeza».

«El equipo que pase esta eliminatoria va a llegar lejos en esta competición, como en los últimos años», aventuró Ancelotti, para quien «el City es un equipo muy fuerte, con jugadores fantásticos y un entrenador fantástico». «Si jugamos este 'playoff' no es culpa de la UEFA, sino nuestra. Esta eliminatoria (de dieciseisavos) podía ser una semifinal o cuartos de final, pero es solo culpa nuestra que sea ahora», insistió el entrenador madridista.

Según el técnico del vigente campeón de Europa, «en partidos como estos el estado de forma no es tan indicativo». «Dependerá mucho de la actitud, calidad, confianza, personalidad… Son partidos de un nivel tan alto que tienes que sacar la mejor versión en todos los aspectos, no solo en uno», reconoció Ancelotti. «Es el partido más complicado que podemos tener, pero nosotros somos competitivos a pesar de la emergencia que tenemos», advirtió, sin embargo, aludiendo a las numerosas bajas en defensa.

«No podemos prever qué es lo que pasará, pero estoy preparado para que todas las críticas sean para mí. Cuando juego una eliminatoria el riesgo aumenta si te enfrentas a uno de los mejores equipos y de los mejores entrenadores, si no el mejor», subrayó Ancelotti, quien defendió de nuevo la orden del club blanco de no asistir a la gala del Balón de Oro que no premió a Vinicius. «No fue una decisión mala, porque no queríamos participar, ya que pensábamos que Vinicius era merecedor al Balón de Oro. Yo pienso que Rodrigo mereció ganar el año anterior», apuntó.