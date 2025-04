Mbappé también conquista la guarida del campeón

José Manuel Andrés Madrid Miércoles, 7 de abril 2021 | Actualizado 08/04/2021 00:04h. Comenta Compartir

Ante el Bayern de Múnich, su verdugo en la final de la pasada Liga de Campeones disputada en agosto en Lisboa, el París Saint-Germain intentará tomarse la revancha, aunque el duelo entre ambos llega ahora en cuartos de final del máximo torneo europeo, un escenario en el que los campeones alemán y francés se miden con la ida en Múnich.

Tras eliminar al Barça en la anterior ronda, el PSG tomó impulso en su intento de conquistar la primera 'orejona' de su historia. Ante el Barça se cobró una revancha del doloroso 6-1 de 2017 en el Camp Nou, que le dejó fuera de la competición tras el 4-0 del Parque los Príncipes. Ahora, ante el Bayern, el equipo de la capital francesa pretende seguir el mismo camino.

Como a la protagonista de la película 'Kill Bill', al PSG todavía le quedan nombres en su lista de malos recuerdos y el dominador hegemónico de la Bundesliga hace pensar automáticamente en la derrota 1-0 en la final de la pasada Champions, en Lisboa. Era la primera vez que el PSG llegaba a la final del torneo, ansiado objetivo de un proyecto faraónico, y el dolor de la derrota aún sigue presente. «La final perdida está en nuestra cabeza, siempre», admitió a la televisión TF1 el atacante Kylian Mbappé. «Ahora estamos en otro contexto, son dos partidos», señaló.

Desde la final de Lisboa, el PSG camina con cierta irregularidad. El sábado perdió 1-0 ante el Lille en la Ligue 1 y los hombres de Mauricio Pochettino dieron una imagen dubitativa, que les hizo perder el liderato de su campeonato nacional, donde han dominado con puño de hierro en los últimos años. «Nos falta regularidad porque las cosas cambian de un día a otro», reconoció Pochettino. Expulsado en el final del partido ante el Lille, Neymar representa a la perfección esos altibajos del PSG este curso, entre pasos por la enfermería, momentos de genialidad y enfados descontrolados.

Mientras, el Bayern se presenta como un rival temible. Lleva 19 partidos invicto en la Liga de Campeones y de partida es favorito en este pulso de altos vuelos de cuartos. Sin embargo, las bajas podrían ayudar al PSG, ya que el campeón germano no podrá contar en toda la eliminatoria con su goleador, Robert Lewandowski, lesionado en una rodilla en la reciente concentración con la selección polaca.

Serge Gnabry también será baja de última hora por dolor de garganta y la responsabilidad en la punta del ataque parece recaer ahora en Eric Maxim Choupo-Moting, un ex del PSG. Kingsley Coman, un canterano del conjunto parisino y autor del gol decisivo en la final de Lisboa, y Leroy Sané se perfilan para ocupar los extremos, con Thomas Müller como verso libre por detrás del delantero específico.

Pese a la gran plantilla muniquesa, la ausencia de Lewandowski, último premio FIFA The Best, puede ser un alivio para la defensa parisina. «Es un gran jugador para ellos, se puede decir entre comillas que es una gran noticia para nosotros, pero no me gusta alegrarme de las lesiones de los demás», señaló Mbappé sobre la sensible ausencia del ariete polaco. Más allá de las bajas, el Bayern es un bloque compacto y lo demostró el sábado al ganar 1-0 al RB Leipzig, en un partido muy importante en la carrera por el título en la Bundesliga.

En el plantel parisino, las ausencias por covid-19 de Marco Verratti y Alessandro Florenzi, por sanción de Leandro Paredes y por lesión de Mauro Icardi y Layvin Kurzawa suponen un serio contratiempo para Pochettino, al verse privado de cinco titulares de la victoria 1-4 en Barcelona en la ida de los octavos de final. «Contra el Bayern no podemos cometer ningún error», señaló el portero costarricense del PSG Keylor Navas, en una entrevista a 'France Football'. «Estoy convencido de que con todas nuestras cualidades tenemos las armas para ganar», señaló el tres veces campeón de la Champions con el Real Madrid.

Bayern Neuer, Pavard, Süle (Boateng, min. 42), Alaba, Lucas Hernández, Goretzka (Davies, min. 33), Kimmich, Sané, Müller, Coman y Choupo-Moting. 2 - 3 PSG Keylor Navas, Dagba, Marquinhos (Herrera, min. 31), Kimpembe, Diallo (Bakker, min. 46), Danilo, Gueye, Di María (Kean, min. 71), Neymar (Rafinha, min. 90), Drexler y Mbappé. goles: 0-1: min. 3, Mbappé. 0-2: min. 28, Marquinhos. 1-2: min. 37, Choupo-Moting. 2-2: min. 60, Müller. 2-3: min. 68, Mbappé.

árbitro: Antonio Mateu Lahoz (España). Amonestó a Lucas Hernández, Kimmich, Boateng y Choupo-Moting, del Bayern, y a Draxler, por el PSG.

incidencias: Partido de ida de cuartos de final de la Champions disputado en el Arena de Múnich a puerta cerrada.

