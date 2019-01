Julio César sufre ya la Tercera con el Palencia Cristo

La Arandina le enseñó ayer a Julio César lo que es la Tercera División, por si no lo sabía. Poco juego y escasas oportunidades se pueden transformar en el suculento premio de los tres puntos. Y eso hizo ayer el líder. Los burgaleses, ordenados en defensa, esperaron su oportunidad y un triste gol en solitario de Rubiato sirvió para llevarse los tres puntos de La Balastera. Excesivo castigo para el Palencia Cristo, que sacó su orgullo a relucir tras la absurda expulsión de Chuchi cuando el reloj tan solo reflejaba el minuto 24.

0 Palencia Cristo Adri Muñoz, Dani Burgos, Pablo, Ramón, Kaká, Chuchi, Arnáiz (Viti, min. 32), Abajo, Garre (Zubi, min. 46), Adri y Kike. 1 Arandina Carmona, Barbero, París, Piña, De Frutos, Fer, Ruba (Barahona, min. 23), Del Olmo, Rubiato (Abad, min. 72), Escudero (Plaza, min. 67) y Adeva. 0-1 Rubiato (min. 52).

Hasta ese momento, el respeto imperó en los dos bandos. El campo, aunque estaba mejor que hace una semana cuando los morados ganaron al Atlético Bembibre, no invitaba a rasear la pelota y a ver un florido juego por ambas escuadras. El sistema de Julio César, cuatro centrocampistas (Arnáiz, Chuchi, Abajo y Kike) servía para dominar el tempo del encuentro. Por su parte, a la Arandina no le importaba que el rival llevara el peso del enfrentamiento. Se encontraba cómoda en su campo, esperando dar pequeños sustos a la defensa rival.

Lesión y expulsión

Javier Álvarez de los Mozos, que volvía a La Balastera, se mostró intranquilo todo el encuentro y en los parones se dedicaba a mirar el móvil en busca de los resultados de los rivales directos. Más preocupado se mostró cuando Ruba caía lesionado en un lance de juego. Los burgaleses perdían a uno de sus mejores hombres, pero la amplitud del armario de la Arandina hizo que el equipo no se resintiera. Acto seguido de la lesión del capitán visitante, llegó la expulsión de Chuchi, al cortar un contragolpe de la Arandina. Era la segunda clara amarilla (la primera fue al tirarse al suelo y coger el balón con la mano en el minuto 4) para el veterano jugador palentino, que obligaba a Julio César a reestructurar el equipo y dar entrada a Viti, que ha pasado de fichar casi por la Arandina al banquillo del Cristo, y fijar un 4-3-2, con Garre y Adri en la punta. Le sentó mejor la expulsión al Palencia Cristo, que le empezó a perder el respeto a la Arandina. Con los cambios del técnico brasileño, los morados eran un puñal al contraataque.

A pesar de todos estos acontecimientos, los dos equipos seguían sin chutar entre los tres palos. Ni la pólvora de los burgaleses, ni la rapidez de los palentinos servían para inquietar a Carmona (ex del Deportivo Palencia), ni a Adri Muñoz. De hecho el primer lanzamiento a portería del encuentro fue en el minuto 38, obra de Rubiato.

En la segunda parte, el guion no cambió y con la entrada de Zubi, Julio César buscaba exprimir la velocidad del extremo para sorprender al rival, pero la Arandina no cambió su estilo de juego y no arriesgaba lo más mínimo. Sabía que un punto en La Balastera era oro, aunque empezaba a desperezarse. Ya avisaba Rubiato en el minuto 50 con un cabezazo que se fue por encima del travesaño. Tan solo dos minutos después, tras un saque de banda y un error en el despeje, facilitó que el delantero centro no tuviera piedad y mandase a la red el único tanto del encuentro. Mucho premio para lo que se veía sobre el terreno de juego.

Con el polivalente Kike haciendo de Chuchi, el Palencia Cristo no perdía la cara al partido y seguía confiando en la velocidad de un desquiciado Adri, que era un islote en medio del océano de defensas de la Arandina. Los morados no querían irse de vacío de su casa e imprimían más mordiente a su juego. Eso generaba más espacios para que unos burgaleses, asentados en el césped de La Balastera, tuvieran alguna ocasión más para incrementar la ventaja con un remate de cabeza de Del Olmo, que sirvió para demostrar los reflejos de Adri Muñoz.

Souza, confirmado

Ese remate era respondido por Pablo, que ha adelantado a Ángel en la titularidad de la banda izquierda, con un tiro lejano que se fue desviado. Entre esas, De los Mozos respondía a los aficionados morados, demostrando el nerviosismo que se palpaba en sus continuos gestos. En los instantes finales del encuentro, la Arandina durmió el encuentro y se llevó los tres puntos de Palencia, enseñándole lo que es la Tercera División a Julio César.

Precisamente, el brasileño dio por cerrada la plantilla, después de confirmar el fichaje del delantero centro Tony de Souza, que competirá por un puesto con Garre. Delantero centro al uso, Souza viene a reforzar una línea mermada por las lesiones.