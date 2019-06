Juan Fraile: «Confío en que se forme un buen grupo» Juan Fraile durante su etapa en Unionista de Salamanca. / Manuel Angel Laya Sanchez El jugador vallisoletano llega al equipo morado después de pasar por el Atlético Tordesillas y Unionista de Salamanca en la Tercera División JESÚS GARCÍA-PRIETO Palencia Jueves, 27 junio 2019, 12:21

El Palencia Cristo continúa dando forma a la plantilla de la próxima temporada con Rubén Gala como capitán del barco. La última incorporación es la de JuanFraile de 23 años, delantero procedente del Atlético Tordesillas, que también militó en las filas del Unionistas de Salamanca en la misma categoría o del filial de la Cultural Leonesa en Preferente y que quedará vinculado al equipo morado durante una temporada. El delantero se encuentra ilusionado con la oportunidad de jugar en el equipo, tras una temporada que ha pasado con más pena que gloria para él en tierras vallisoletanas.

–¿Qué le ha llevado a aceptar la oferta del Palencia Cristo?

–Principalmente quería seguir cerca de Valladolid por mis estudios y por motivos laborales. Cerca solo tenía las opciones de Palencia o el propio Atlético Tordesillas con el que no iba a continuar esta temporada. Así que decidí firmar por el Palencia Cristo por una temporada.

–¿Barajaba ofertas de otros equipos durante estos últimos días?

–He tenido alguna oferta más, pero la más atractiva para mí era la del Palencia Cristo. Otras ofertas eran de fuera y no me interesaban. La idea principal era quedarme cerca.

–¿Cómo ha sido esta temporada en el Atlético Tordesillas a las órdenes de Santi Sedano?

–Ha sido una campaña diferente porque aunque es cierto que empecé con muchas ganas en el equipo, llegaba con mucho optimismo tras realizar una buena temporada en León. También es cierto que la etapa en el Júpiter fue en Preferente, pero no creo que eso influyese mucho. Al final no me salieron las cosas como yo esperaba. Personalmente considero que no ha sido una buena temporada pero también valoro que hay cosas positivas y que aunque haya algunas temporadas malas, de todo se aprende.

–Ha jugado también en el Unionistas de Salamanca. ¿Cómo fue esa otra etapa?

–Lo cierto es que sí. Estuve en Preferente el primer año en el que conseguimos el ascenso. El segundo año ya en Tercera División no dispuse de muchos minutos pero aprendí mucho y guardo un gran recuerdo de aquel momento. Lo valoro positivamente no solo en lo futbolístico sino que también en lo personal.

–¿Cree que pudieron faltarle minutos con el equipo pucelano?

–Lo cierto es que he tenido la suerte de jugar bastantes partidos. Igual ha podido ser por el estilo de juego o porque no terminaba de estar cómodo. Mi característica principal es que me gusta correr al espacio y no soy tanto un delantero de fijar a los centrales, aunque si tengo que hacerlo, lo intento. Cada uno sabe las facultades que tiene y hay que explotarlas al máximo.

–¿Cómo se definiría precisamente como delantero?

–Me gusta definirme como un jugador rápido. Me gusta caer a la banda buscando el espacio y recibir balones para correr.

–¿Qué objetivos personales tiene esta temporada?

–Normalmente suelo fijar un objetivo de goles, pero después de este año en Tordesillas me he propuesto no obsesionarme con ello. Mi objetivo principal es disfrutar y jugar al fútbol, que puede sonar a tópico pero es lo que más deseo esta temporada.

–¿Y el objetivo a nivel colectivo?

–Encajar bien con el equipo y ayudar en lo máximo posible. Para mi que haya un buen grupo es el 70% de que haya buenos resultados. Si hay buen rollo las cosas irán muchísimo mejor.

–¿Conoce a alguien del Palencia Cristo?

–Conozco a los jugadores por haberme acercado a ellos en los partidos de esta temporada, pero no de tener una relación personal con ellos. La pretemporada ayuda a que nos conozcamos todos y a prepararnos para lo que viene por delante.

–Este año no ha habido ascensos a Segunda División B. ¿Cree que de nuevo habrá mucha igualdad en el grupo?

–Sí. Lo he hablado con algún compañero y lo más normal es que hubiese ascendido algún equipo a Segunda B. Al final no se ha dado el caso con lo que será una temporada de nuevo complicada en la parte alta de la tabla.

–¿Cree que el presupuesto de equipos como el Zamora, que está hecho para el ascenso, es importante para conseguir los objetivos?

–No se si es algo importante, pero si que es cierto que puede marcar la diferencia entre los equipos. Es cierto que los clubes que consiguen llegar al 'play-off' la mayoría de las veces suele ser por tener un presupuesto alto.

–¿Qué espera de esta temporada y del equipo?

–Tengo ganas de que llegue la pretemporada y de empezar a jugar. Espero que se forme un buen grupo porque para mí lo más importante son las personas. Si se consigue una buena dinámica y los futbolistas estamos felices y a gusto habrá buen ambiente en el vestuario y llegarán los resultados con más facilidad.