Javi Marcos renueva con la Gimnástica Segoviana
QUIQUE YUSTE Segovia Sábado, 23 junio 2018, 13:29

La Gimnástica Segoviana disputa esta tarde, a partir de las 17:30 horas en el Municipal de La Albuera, un partido de entrenamiento (no habrá árbitro ni acta) contra el Dalian Yifang chino entrenado por Bernd Schuster. Una oportunidad de observar por primera vez al equipo entrenado por Manuel González, aunque no se podrá obtener ninguna conclusión relevante. Los gimnásticos se presentan a la cita sin un solo entrenamiento a sus espaldas y con tan solo doce jugadores confirmados para competir con la primera plantilla la próxima temporada.

La dirección deportiva continúa dando forma a su plantel, aunque no al ritmo que le gustaría. Si por ellos fuera, desde ayer conocerían la decisión de los nueve jugadores que todavía no han anunciado si continuarán la próxima temporada defendiendo la camiseta azulgrana. No obstante, alguno si que ha comunicado ya a nivel interno que no seguirá en el equipo, situándose las miradas en los dos centrales más veteranos, Chema y Anel, ambos con serias probabilidades de poner punto y final a su carrera deportiva.

Por su parte, Javi Marcos ha renovado su compromiso con los azulgrana. Con su continuidad, Marcos disputará su cuarta campaña con la Gimnástica en la que se ha consolidado como uno de los centrales titulares del equipo incluso en la Segunda División B. Javi Marcos (Segovia, 1995) reconoce estar «encantado» de poder confirmar su continuidad en la Gimnástica, que define como «un gran club con una increíble afición». «Va a ser un año duro, pero conseguiremos el objetivo que no es otro que devolver a la Gimnástica donde se merece, la Segunda B» El director deportivo de la Gimnástica, Ramsés Gil, valora la renovación de Javi Marcos como «un notición». «Tiene condiciones para jugar donde quiera y además es un chico sensacional», añade el director deportivo

El resto de jugadores sigue deshojando la margarita. Manu, uno de los jugadores más utilizados por Abraham García la temporada pasada, cuenta con la confianza del nuevo entrenador y de la dirección deportiva, que espera su continuidad en el equipo a pesar de las ofertas recibidas por conjuntos de superior categoría. De otros jugadores como Domingo, Asier Arranz, Borja Plaza o Asier Arranz también se espera una respuesta en los próximos días.

Más complicada parece la continuidad de Guille Duque. El polivalente jugador segoviano, que siempre ha sido catalogado por la dirección deportiva del club azulgrana como una de las mayores promesas de la Segoviana, todavía no ha aceptado la oferta de renovación presentada por el club gimnástico, que teme que el jugador decida abandonar la nave tras una campaña en la que ha disfrutado de poco protagonismo a las órdenes de Abraham García. Su baja –si se produce– se uniría a la del portero navero Pablo, que no continuará en el equipo debido a problemas para compatibilizar la vida laboral y la deportiva.

Así, y con las incorporaciones ya confirmadas de Christian, Juan de la Mata, Dani Abad y Diego Gómez, se esperan otros tres o cuatro fichajes durante las próximas semanas para completar una plantilla de 20 o 21 jugadores. También se espera conocer la decisión final de Agus Alonso –quien puede no tener completamente roto el ligamento–, al que el club también ha presentado una oferta de renovación.