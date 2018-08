Inyección de confianza para el CD La Granja ante el Tres Cantos (2-0) David Arranz protege la posición ante Guille Duque. / Antonio Tanarro FÚTBOL Los granjeños resuelven un choque equilibrado con goles de Mario y Koby y no conocen la derrota en pretemporada LUIS JAVIER GONZÁLEZ Real Sitio Sábado, 4 agosto 2018, 21:16

El laboratorio de los amistosos sonríe por el momento al CD La Granja, que derrotó ayer al Tres Cantos en un encuentro exigente y no conoce la derrota en los tres partidos que lleva de pretemporada, todos ante rivales de Tercera División. El cuadro madrileño puso argumentos para llevarse el triunfo en una mañana marcada por un calor angustioso en El Hospital, pero fue La Granja quien canjeó sus oportunidades, una costumbre que de repetirse en los meses venideros bien vale la salvación. La relación de los jugadores con los banquillos fue más como suministro permanente de agua que como consultorio técnico. A la postre, los goles de Mario y Koby decantaron la contienda para los azules.

Con una alineación con aroma a titular, el planteamiento del CD La Granja respondió a un equipo que quiere ser sólido y no regalar puntos, sobre todo en casa. Bien armados atrás, con la solvencia por castigo de en el centro de la zaga Pluma y la progresiva adaptación de su compañero Franco, que descubrirá estas semanas sus límites físicos, Mario sirvió de faro en el centro del campo. Guty, generoso entre líneas, y Dani Lázaro, un felino a la caza de un balón, no tuvieron demasiada suerte. La prioridad de José Luis Segovia es la solidez atrás, cerrar espacios sin balón y evitar contragolpes.

El Tres Cantos, filial desde junio del Rayo Majahonda, recién ascendido a Segunda, es una piedra de toque por encima de quienes deben marcar la permanencia en el grupo VIII de Tercera. El cuadro madrileño estuvo bien plantado atrás, con las dos líneas muy juntas y sin dejar espacios por las bandas. Ahí está Guille Duque, buscando un puesto fijo en el once tras no encontrarlo en la Segoviana. Estuvo fiable atrás como central e incisivo como pivote defensivo en el tramo final. Con la confianza para organizar a los compañeros y el talento para sacarse una apertura brillante por la derecha. «El equipo ha apostado por mí, por dar galones a la gente joven. Es un proyecto muy ilusionante, somos un equipo muy joven que busca sacar el balón desde atrás y, personalmente, me encuentro muy bien», explicó tras el encuentro. Guille transmitió su ilusión por «recordar viejos tiempos» en su visita a La Granja: «Ha sido un partido equilibrado, muy físico y con mucho calor. Al final se ha decidido por dos detalles y nosotros no supimos materializar».

El gran argumento ofensivo del cuadro madrileño era la potencia de Kone. Lo gestionó bien la defensa granjeña, aunque generó una clara ocasión al principio del choque que no supo culminar su compañero Joaquín. Loren metió la mano por abajo y también desvió un disparo cercano a la escuadra justo antes del descanso. El Tres Cantos tuvo otras dos ocasiones claras al inicio de la segunda parte, sin éxito. La balanza la decantó un error de los visitantes en la salida de balón, tocando en exceso cerca de su área. Lo cortó la presión alta granjeña y aprovechó superioridad numérica. La jugada terminó con un disparo cruzado raso de Koby que el portero despejó para que Mario remachara a bocajarro y marcara su segundo tanto de la pretemporada. Ya en el descuento, Koby encontró puerta; se giró tras un mal control en un pase al hueco y tuvo la habilidad para definir por alto con la zurda.

El técnico del CD La Granja, José Luis Segovia, se mostró satisfecho por la prestación de sus pupilos. «Nos lo están poniendo muy difícil todos los chavales, saques a quien saques el equipo no baja y eso es muy importante. Aunque siempre dicen que el resultado es lo de menos, el tema psicológico es clave y las victorias te dan mucha motivación para seguir trabajando y creer en el proyecto». Sus pupilos se llevaron con mérito el triunfo en uno de esos partidos que tan presentes están a lo largo de la temporada.