El Parquesol, el arraigo del fútbol femenino en Valladolid La plantilla del CD Parquesol-Patatas Meléndez, junto al entrenador y el cuerpo técnico, posa en su campo de José Luis Saso antes de jugar un partido de pretempoada ante la selección boliviana sub-17. / Rodrigo Jiménez El conjunto del barrio vallisoletano afronta su primera temporada en la segunda división nacional IVÁN HERRERO Valladolid Lunes, 12 agosto 2019, 10:15

Ilusión. Según la Real Academia Española, en su segunda acepción del término, es aquella «esperanza cuyo cumplimiento parece especialmente atractivo». Aunque, los académicos podrían añadir un nuevo significado a esa palabra: Club Deportivo Parquesol. El conjunto del barrio vallisoletano es la viva imagen de la ilusión por afrontar un desafío como el que se le avecina en esta temporada 2019-2020. El equipo dirigido por Rubén Jiménez, afrontará su primer año en el fútbol profesional ya que militarán en la Segunda División.

Para el presidente de la entidad, Jacinto Santos, es una gran satisfacción el ascenso que se logró en el pasado mes de marzo. «Hemos llegado a un nivel bastante importante dentro de la comunidad de Castilla y León, por supuesto, y dentro de España. Es un gran logro para un club de barrio como es el Parquesol».

Con respecto al tema de la economía de la entidad y presupuestos, asunto de vital importancia para los equipos humildes, todavía no sabe con qué cantidad van a disponer para la próxima campaña. «Va a haber que hacer un esfuerzo económicamente importante. Llevamos ya unas cuantas reuniones con la Federación Española de Fútbol y con la Asociación de Fútbol Femenino y no terminamos de saber con qué cantidades vamos a contar y eso es fundamental». Aunque en este aspecto, la entidad vallisoletana ha encontrado el apoyo de un patrocinador que ha puesto su confianza en las de Parquesol. «Queremos agradecer a Patatas Meléndez su apoyo y confianza para patrocinar al equipo, que va a salir a jugar por los distintos lugares de España, con el nombre de CD Parquesol-Patatas Meléndez».

Un conjunto que recién ha ascendido a la categoría de plata, lo primero que tiene en mente es salvarse. El entrenador, Rubén Jiménez, califica esta temporada como «un reto bonito, con el objetivo claro en la permanencia». Sheila Prada, más conocida en los alrededores del José Luis Saso como 'Maka', respalda la opinión de su técnico y afirma que «lo primero es conseguir la salvación y luego ya se verá».

Arriba los fichajes Sandra Calvo, Isa Álvarez, Ana Belén Martín y Sara Buitrago. Abajo a la izquierda, Murita intenta zafarse de una rival boliviana; a la derecha, Sandra Calvo conduce el balón perseguida por una rival. / Rodrigo Jiménez

Una de las propuestas que tenía en mente la Federación Española era hacer evolucionar al fútbol femenino con una reestructuración de sus categorías profesionales. Esa remodelación afectaba al Parquesol, que va a tener que enfrentarse a 16 equipos, de la zona norte del país, para luchar por mantenerse en esta categoría. Otros 16 clubes de la parte sur tendrán que pelear por la otra plaza de ascenso. El máximo dirigente de la entidad naranja entiende que si se quiere dar un salto y equipararse con el fútbol masculino, se debe ir conformando una serie de categorías similares. «Entendemos que si queremos ser profesionales con el fútbol femenino, tiene que haber una pirámide de distintas divisiones: un primer escalón que sería la Liga Iberdrola, un segundo escalón que es la Segunda División que, a día de hoy, todavía son dos grupos pero que acabará siendo sólo uno, dentro de algunos años».

Mientras, Rubén Jiménez mira con cierto recelo a rivales como los filiales del Athletic de Bilbao y FC Barcelona, o los Osasuna, Alavés, Sporting que están bajo la organización de clubes históricos en el fútbol español. «Va a ser complicado enfrentarse a clubes con una estructura en la que sus equipos femeninos llevan tiempo compitiendo por objetivos mayores que el nuestro».

Falta poco menos de un mes para el inicio de la temporada oficial para el Parquesol. Dentro de unos días, la Federación acudirá al José Luis Saso para comprobar si en estas instalaciones se pueden disputar encuentros de la Segunda División. Si dictaminan que el campo no reúne las condiciones necesarias, Jacinto Santos no prevé lo que puede ocurrir. «No sabemos que puede pasar. Jugar en los Anexos (del estadio José Zorrilla) es una de las opciones, pero no me lo quiero plantear todavía».

Uno de los últimos fichajes del CD Tacón, Ainoa Campo, pasó por las filas del equipo vallisoletano. La jugadora palentina es uno de los espejos en los que se miran sus excompañeras para mejorar y llevar el club a lo más alto. En esa etapa en el Parquesol coincidió con Sheila Prada la cuál guarda un grato recuerdo de su compañía en el centro de la zaga. «Es una grandísima jugadora y la verdad es que da gusto jugar con ella. Jugábamos de centrales y era un placer. Aprendes mucho con ella y me alegro mucho de que siga avanzando y evolucionando, porque se lo merece».

Lo que está claro es que el Parquesol está trabajando con una dureza y exigencia mayores, cada vez que se acerca el comienzo de esta nueva competición.

Cuando se conversa con los protagonistas sobre una hazaña que sería asombrosa, como es otro ascenso de categoría y plantarse en la Liga Iberdrola, lo primero que expresan es una sonrisa de incredulidad ante lo increíble que sería tal hecho. «Estamos ilusionados, pero también somos realistas y entiendo que hay conjuntos con un respaldo importante de clubes de las ligas masculina que tendrán unos grandes equipos», declara el presidente. El Parquesol quiere demostrar que ha llegado al fútbol profesional para quedarse y seguir creciendo, a través de trabajo, humildad y sobre todo un derroche de ilusión.